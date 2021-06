Monte-Carlo Film Festival, dalle trasparenze della Isoardi ai pois della Gregoraci

Parata di stelle per la serata finale del Monte-Carlo Film Festival. L’evento ideato da Ezio Greggio è giunto alla sua 18esima edizione ma, quest’anno, ha un sapore tutto nuovo. Le immagini del red carpet infatti fanno sperare in un futuro roseo per il mondo dello spettacolo e, in generale, per la vita di tutti dopo quest’anno difficile. Un tappeto rosso pieno di volti gioiosi e senza mascherine, dove si sono rispettate tutte le norme di sicurezza vigenti ma dove si è respirata anche tante serenità. Se il festival, iniziato il 31 maggio, è stato vinto dal film spagnolo “Sentimental”, sono tante le vip che si sono contese il premio per il miglior look della serata.

Pois per la Gregoraci, fiori per Rocio

Non c’è appuntamento mondano che si rispetti senza outfit studiati ad hoc. Una delle prime ad arrivare sul red carpet per la serata conclusiva del Monte-Carlo Film Festival è stata Elisabetta Gregoraci. Il volto tv abita proprio a Monaco insieme al figlio Nathan Falco Briatore. La showgirl era splendida in un lungo abito nero a pois rossi di Dolce&Gabbana. La Gregoraci non ha risparmiato saluti e ha posato sorridente insieme a Ezio Greggio.

Non ha rinunciato alla fantasia nemmeno Rocio Munoz Morales, sensuale con un abito floreale dallo spacco profondo di Ermanno Scervino. Accompagnata dal marito Raoul Bova, Rocio è stata premiata con il Monte-Carlo Award per la sua eccellenza femminile, come donna, madre, professionista e modello di empowerment.

Quelle che vanno in nero

Sul tappeto rosso il nero non manca mai e ha dominato anche al Monte-Carlo Film Festival. Elisa Isoardi ha sedotto con un provocante abito dal tessuto trasparente di Elisabetta Franchi mentre Romina Pierdomenico, fidanzata di Ezio Greggio, ha optato per un modello a bustino, sempre firmato dalla stilista emiliana. Alla nota di colore ci ha pensato Micaela Ramazzotti, premiata alla carriera, che ha catturato gli sguardi con un lungo abito di seta azzurro con applicazione color bronzo di Gucci. Scopri nella gallery tutte le star alla serata.

