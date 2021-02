Emily Ratajkowski con il pancione nudo… anche nella neve

La modella a spasso con il marito per una New York gelata opta per un look comodo ma rivelatore

“A volte mi sento come Winnie Pooh in forma umana, altre volte come una dea della fertilità. In ogni caso so che presto mi mancheranno questa pancia e questi calcetti”. E’ una Emily Ratajkowski piena di emozione quella che si racconta, a piccole dosi, su Instagram. Dopo aver annunciato la gravidanza a ottobre, con un sensazionale shooting per Vogue, l’influencer è pronta per conoscere il suo bimbo. O forse la sua bimba. Il sesso del nascituro però rimarrà segreto per molti anni e sarà il figlio stesso a svelare intorno ai 18 anni, se lo riterrà necessario, a quale genere abbia deciso di appartenere.

Emrata parla con il corpo

Una decisione controcorrente, quella di Emily Ratajkowski e del marito Sebastian Bear Mc-Clard, che vogliono così lasciare totale libertà di scelta al piccolo/a. Coppia giovane, moderna e votata all’inclusione, i due condividono con i follower attimi di vita quotidiana. Famosa per il fisico prorompente e per la carriera da modella, Emrata si è sempre mostrata con orgoglio e senza vergogna. La Ratajkowski ha spesso usato il corpo come forma di espressione, lanciando messaggi di body positivity e di accettazione di sé e dell’altro. Adesso che è in dolce attesa non ha messo da parte bikini striminziti, minigonne e abitini ma ha tenuto fede al suo credo stilistico.

Nella neve a pancia nuda

A spasso con il marito e il cane Colombo in una New York innevata Emily Ratajkowski ha optato per un look dai toni scuri ma con un dettaglio che ha catturato comunque l’attenzione. Sopra alle sneakers Yeezy, adatte per evitare scivolate sui marciapiedi ghiacciati, Emrata indossava morbidi pantaloni della tuta, una giacca verde e soprattutto una felpa di Elara così corta da lasciare scoperto il pancione nudo.

Complici forse gli ormoni, Emily Ratajkowski non sembrava avere affatto freddo, nonostante le temperature polari. Il desiderio della modella di svelare le splendide curve della gravidanza è forte e, quando non è paparazzata a spasso per la città, regala selfie allo specchio di casa sua. Il corpo va celebrato e lei lo sa fare benissimo.

