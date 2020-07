Fedez si veste da donna per andare alla sfilata di Dior ma poi…

I’m ready for the Dior show, let’s go guys! Sono pronta per lo show di Dior, andiamo ragazzi! Questo è un tipo di frase che Chiara Ferragni ha pronunciato sui social decine di volte negli anni. La fashion influencer più famosa e pagata del globo che va a una sfilata non è certo nulla di nuovo. A dire queste parole, per una volta, è stato però il marito Fedez… vestito da donna.

I Ferragnez sono in Puglia da qualche giorno, un po’ per vacanza e molto per lavoro. Chiara Ferragni, in questo 2020 infausto che ha messo tutti duramente alla prova, sta infatti facendo il possibile per promuovere il turismo nostrano. In Salento Fedez e la Ferragni hanno preso parte a una serie di iniziative culturali con Dior, culminate con la sfilata della maison a Lecce. Tra le bellezze del luogo e la scenografia portata apposta, lo show del 22 luglio in piazza Duomo, pensato dalla direttrice artistica Maria Grazia Chiuri, di origine pugliese, ha celebrato le eccellenze salentine in una cornice magica.

Per partecipare all’evento Chiara Ferragni ha optato per un lungo abito del brand plissettato sui toni del giallo, abbinato a delle comode infradito. Per lei capelli raccolti e rossetto acceso. Prima della sfilata però i Ferragnez hanno condiviso con i follower un divertente siparietto. Tra i due era proprio Federico quello indeciso sul look. Fedez ha indossato tre outfit femminili e ha fatto il suo show in hotel, calandosi, letteralmente, nei panni della moglie. Prima una gonna verde con giacca rossa, poi un minidress nero e, per concludere, shorts e top senza maniche a quadretti, il tutto accessoriato con borse, occhiali e scarpe. Alla fine Fedez ha scelto jeans e tshirt bianca, sempre Dior, e un paio di sneakers Nike. Sobrio. Anche se vestito da donna non era affatto male.

Related Posts