Gigi Hadid incinta vuole solo le camicie

Rosa Ralph Lauren o a scacchi Holiday, l'importante è che siano ampie: la modella sceglie la comodità per i suoi look premaman

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Da copiare Pericolosamente sexy Come lo indossa 7.75 IL NOSTRO GIUDIZIO

La comodità prima di tutto. Gigi Hadid non ha dubbi su quale sia l’outfit perfetto per lei in dolce attesa. La top model, incinta dela prima figlia dal compagno Zayn Malik, non può fare a meno della camicia. Meglio se fresca e larga, che non le stringa il corpo e non la faccia sudare. “Holiday mi ha inviato alcuni completi ed è tutto quello che voglio indossare” ha rivelato la futura mamma in una diretta Instagram. Nel video sfoggia una casacca a scacchi verde e bianca, e per la prima volta mostra il pancione.

In premaman meglio comoda che sexy

“Durante la gravidanza mi piace indossare cose larghe” ha raccontato Gigi Hadid a proposito del suo premaman. La camicia è la sua prima scelta, che sia quella a quadretti o una rosa Ralph Lauren: il comfort viene prima della sensualità. E’ questo uno dei motivi per cui di solito non condivide foto con il pancione. “Voglio godermi la mia gravidanza e non ho voglia di alzarmi ogni mattina e dovermi preoccupare di trovare la posa più bella per una foto” ha spiegato ai follower durante la diretta.

Cosa conta davvero per Gigi Hadid

Ma c’è un altro motivo per cui Gigi Hadid preferisce mantenere un profilo basso durante la dolce attesa. “La mia gravidanza non è la cosa più importante che sta succedendo nel mondo”, ha detto. Il coronavirus prima e le rivedicazioni del movimento Black Live Matters sono temi molto più interessanti su cui concentrarsi e di cui discutere. “La nostra presenza sui social media dovrebbe essere usata per questo”, ha spiegato.

La promessa ai fan

Gigi Hadid, che a fine agosto darà alla luce una femmina, permette ai follower più curiosi di dare un’occhiata al suo ventre rotondo. Le piace portare l’elastico dei pantaloni sotto la pancia, la camicia leggermente sbottonata in modo che non sia troppo stretta e soffocante. Mentre sbottona la camicia e parla dei suoi look premaman, il viso è lievemente gonfio ma tutti gli occhi sono puntati più in basso. “Vi presento la mia pancia” esclama facendo vedere solo qualche centimetro di pelle. Poi però promette: “Mi prenderò il mio tempo per condividere la gravidanza, la vedrete… quando la vedrete”.

Per ora la curiosità resta, ma se volete vedere il primo scorcio sul pancione di Gigi Hadid non perdetevi la gallery….

Related Posts