“E anche la mia Saretta si è sposata!” ha scritto Caterina Balivo sul suo profilo, a corredo di una foto della sorella Sarah Balivo e Piero Cicconi, circondati da riso e applausi all’uscita dalla Chiesa. Un matrimonio intimo, con le famiglie e gli affetti più cari, in una location stupenda, l’isola di Favignana. La sposa ha indossato un abito trasformista di Pinella Passaro, uno dei volti storici di Detto Fatto, durante le edizioni della Balivo.

La location

Dopo la cerimonia nella Chiesa Madre di Favignana, Sarah Balivo era raggiante in bianco, al braccio di Piero Cicconi, con il bouquet stretto tra le mani e agitato a mo’ di trofeo. I colori dell’isola al tramonto hanno conquistato gli invitati, durante il ricevimento. Una location scelta non a caso: i profumi e la natura selvaggia e incontaminata delle isole Egadi, in Sicilia, erano stati teatro, la scorsa estate, di una splendida vacanza d’amore. Anche la promessa di matrimonio è avvenuta sulle Egadi, a Levanzo. Così gli sposi sono tornati a Favignana esattamente un anno dopo, per dirsi sì. “È stato complicato, tremendamente complicato, ma estremamente bello!” ha commentato lo sposo Piero Cicconi. E uscendo da un’emergenza sanitaria possiamo immaginarlo.

L’abito bianco

Il vestito da sposa di Sarah Balivo è stato disegnato appositamente per lei da Pinella Passaro e realizzato nella sartoria di Cava de Tirreni.

Manica tre quarti stile anni 60, corpetto in pizzo macramé a micro disegni floreali e gonnellone in tulle, per l’abito bianco delicato, bon ton e trasformista. Per il ricevimento la sposa ha potuto togliere la gonna svelando il minidress in macramè, elegante ma più sbarazzino.

Capelli sciolti ma decorati da un pomposo cerchietto indossato dalla sposa a mo’ di corona. Sarah Balivo ha disegnato e realizzato personalmente le proprie scarpe: col tacco per la cerimonia, versione sandalo per i festeggiamenti. Sono entrambi inediti della sua linea Madame Cosette che verranno venduti in limited edition.

Il vestito di Caterina Balivo

Emozionata e felice, Caterina Balivo ha documentato sui social il matrimonio della sorella a partire dal trucco, eseguito da un’amica avvocato, fino al rinfresco. Ispirandosi alle atmosfere barocche della Sicilia, la conduttrice ha indossato per l’occasione un abitino rosa Zimmermann, con scollatura smerlata, maniche blusate e decorazioni floreali. I suoi figli, paggetti per la cerimonia, erano elegantissimi con capi La Stupenderia.

Il complimento più bello e sincero alla sposa Sarah Balivo viene proprio dalla sorella Caterina: “Un matrimonio così bello, Milano/Favignana, in un periodo per niente facile, potevi organizzarlo solo tu, con la tua genialità e raffinatezza!”.

