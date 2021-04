Si è tanto parlato della cabina armadio di Chiara Ferragni “grande come un monolocale”. Non tutti però sanno che anche Fedez, nel lussuoso attico a City Life, ha uno spazio di tutto rispetto dedicato al proprio guardaroba. Non si tratta della “tana del boomer”, la camera adibita a suo rifugio privato in cui custodisce ed espone molti dei suoi giochi preferiti. Stiamo parlando proprio della stanza dell’abbigliamento.

Le capienti armadiature corrono lungo i lati dell’ampia camera, ospitando i capi del cantante, mentre al centro uno scenografico cubo accoglie le scarpe che Fedez ama collezionare.

Chiusi all’interno di teche trasparenti, i modelli più esclusivi sono esposti come opere d’arte e protetti dalla polvere. Ci sono le Nike SB Dunk High Iron Maiden il cui valore si aggira, tra i collezionisti, intorno ai 20mila euro, o le Air Jordan Dior da 15mila euro, acquistabili comodamente online.

Il cubo magico accoglie una sorprendente collezione di sneakers anche al suo interno. Con un movimento del polso, lo stesso Fedez ha aperto la scarpiera mostrando i restanti modelli, e facendo scorrere i settori sugli appositi binari. Catalogate per tipologia o designer, le scarpe fanno bella mostra di sé tra i ripiani retroilluminati del mobile. Impossibile catalogarle tutte e il valore di queste calzature è difficilmente calcolabile. Ci sono molte Vans, diverse versioni delle tanto amate Nike Air Max 97, alcune Uptempo di cui un modello in collaborazione con Supreme, le Suptempo.

“Ultimamente sono in fissa con le Dunk Low“, confessa Fedez mentre mostra i modelli affiancati. Tra tutte spiccano le Nike SB Dunk Low Grateful Dead Bears, in pelliccia sintetica nelle colorazioni giallo, verde e arancio, nate dalla collaborazione della band californiana col colosso delle scarpe da ginnastica (ogni paio vale circa 2mila euro).

Ci sono poi le Adidas Yeezy Boost 350 V2 Zebra di Kanye West, le Nike Blazer Mid di Off White, le Nike Air Max 1 Animal Pack con diversi tessuti animalier o le Nike Air Jordan 5 Retro Supreme Desert Camo. Va detto che molti di questi modelli sono limited edition non più in vendita, diventando roba da collezionisti di inestimabile valore.

Mancano del tutto, all’interno della cubo-scarpiera, altre tipologie di scarpe: avranno sicuramente spazio in un’altra parte della cabina armadio di Fedez. Tra esse ci saranno probabilmente anche le esclusive calzature Santoni con le iniziali dei membri della sua famiglia, che il cantante ha indossato a Sanremo. Nella gallery alcuni dei modelli, per gli appassionati di sneakers e… per i curiosi.

