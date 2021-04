Un altro paio di sneakers si è aggiunto alla invidiabile cubo-scarpiera di Fedez. Stavolta si tratta di un modello provocatorio di cui si è parlato circa un mese fa, grazie alla causa intentata da Nike: le Satan Shoes.

L’ultimo sfizio di Fedez

Non ha resistito Fedez. Le ha acquistate e subito mostrate ai follower, le Nike Air Max 97 modificate, chiamate Satan Shoes:

“Le ho prese perché fanno coppia con le altre che hanno l’acqua santa dentro. Queste invece dovrebbero avere del sangue… Sembra più acqua colorata”. Nel video, vengono inquadrate entrambe.

Ma se ai più è sembrato l’ennesimo sfizio del rapper, che non ha mai nascosto la sua passione per le scarpe da ginnastica, in pochi sanno che quelle sneakers nascondono simboli controversi che hanno scatenato polemiche e scomodato la stessa Nike. L’azienda si è pubblicamente dissociata dal progetto, intentando una causa contro i creativi.

Cosa sono le Satan Shoes

Create dal collettivo MSCHF, in collaborazione con il rapper Lil Nas X (collega afroamericano di Fedez), sono delle sneakers Nike modificate, prodotte in edizione limitata.

Nere, con dettagli rossi, ne sono stati prodotte solo 666 paia: numero riconducibile alla simbologia satanica che si ritrova cucito sul tacco. Una stella a 5 punte sulle stringhe, la croce capovolta e il versetto dell’evangelista Luca, 10:18, ben in evidenza sulla tomaia, svelano l’intento fortemente blasfemo del prodotto.

Ma l’ultima caratteristica è quella che ha destato più orrore: gocce di sangue umano nella suola, visibili nell’iconica parte trasparente delle stranote Air Max 97.

Vendute a circa mille dollari (1018 per la precisione, un’altra citazione del versetto di Luca riferito al diavolo), nonostante le polemiche, sono andate esaurite in un solo minuto.

Le Jesus Shoes

Le Satan Shoes fanno “il paio”, stavolta è il caso di dirlo, con quelle bianche rilasciate dallo stesso collettivo nel 2019, cui faceva riferimento Fedez.

Rivendute come Jesus Shoes, le scarpe di Gesù, vantavano l’acqua santa all’interno della suola, la scritta INRI sul tallone e un bel crocifisso dorato appeso tra i lacci.

Pare ne siano state prodotte solo 24 paia: uno di questi ha il suo posticino nella cubo-scarpiera di Fedez, di fianco alle esclusive Nike Air Max 1 Animal Pack e alle varie Dunk Low limited edition.

Fedez shoes addicted

Una passione irrefrenabile, quella di Fedez. Da tempo colleziona sneakers particolari, che indossa ed espone nella particolare scarpiera posta all’interno della sua personale cabina armadio.

Tra i modelli che ha mostrato di recente ci sono le lussuose Air Jordan Dior, delle Nike Chicago del 1985, delle Yeezy (il costoso marchio di Kanye West) e persino delle Air Jordan personalizzate con la grafica Nintendo Game Boy. Attendiamo la prossima “chicca”.

