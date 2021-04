Solo pochi giorni fa i britannici si sono stretti intorno alla Royal Family, provata dalla scomparsa del principe Filippo, marito della regina Elisabetta. Adesso invece i sudditi sono in festa perché William e Kate festeggiano dieci anni di matrimonio. Il 29 aprile 2011 il primogenito di Carlo e la commoner Kate Middleton si sono scambiati i voti nuziali nell’Abbazia di Wesminster, a Londra.

Le nozze dell’erede al trono del Regno Unito ebbero un fortissimo impatto mediatico e furono seguite in diretta tv da ogni parte del mondo. Non c’è matrimonio che si rispetti senza l’aura di curiosità intorno all’outfit della sposa. E allora diamo i numeri sul look ormai leggendario di Kate Middleton. Dal vestito disegnato da Sarah Burton per Alexander McQueen, alla tiara prestata, passando per i fiori e gli orecchini: i dettagli.

Diamo i numeri sull’outfit di Kate Middleton

4 – i fiori ricamati sul velo di tulle di Kate Middleton, a rappresentare i quattro Paesi del Regno Unito: la rosa simboleggia l’Inghilterra, il cardo la Scozia, il narciso il Galles, il trifoglio l’Irlanda del Nord

58 – i bottoncini ricoperti di gazar di seta che chiudevano sulla schiena il corpetto dell’abito

2 metri e 70 centimetri – la lunghezza dello strascico del vestito nuziale della duchessa. In questa occasione il mondo ha conosciuto Pippa Middleton, sorella di Kate, impegnata a sistemarle la coda prima di entrare in chiesa

888 – i diamanti incastonati nella Cartier Halo, la tiara che la regina ha prestato a Kate Middleton per le nozze. Elisabetta ha ricevuto il gioiello in dono dai genitori per il suo diciottesimo compleanno, nel 1944

5 – i tipi di fiori nel bouquet della sposa. Il giglio della valle simboleggia il ritorno alla felicità, il garofano del poeta rappresenta la galanteria, il giacinto è per l’amore costante, l’edera incarna il significato di fedeltà e il mirto è l’emblema del matrimonio

30 – i minuti che dovevano passare prima che le sarte impegnate a cucire l’abito di Kate Middleton dovessero lavarsi le mani. Era fondamentale che i pizzi e i fili rimanessero immacolati

3 – le ore che intercorrevano tra i cambi degli aghi da ricamo, era obbligatorio che fossero sempre appuntiti

4 – i mesi in cui l’abito è stato esposto al pubblico a Buckingham Palace dopo le nozze, in una mostra a tema organizzata nell’estate del 2011. Inutile dire che la vista da vicino del modello ha ispirato moltissime spose

1 – il nastrino blu nascosto tra le pieghe dell’abito. Lo vuole la tradizione ma per Kate Middleton niente giarrettiera colorata bensì un fiocchetto non visibile cucito nel tessuto

400mila – i dollari stimati per il costo dell’abito di Alexander McQueen, realizzato in satin e gazar di seta bianco e avorio, ispirato al vestito da sposa indossato da Grace Kelly nel 1956

2 – i diamanti a forma di ghianda negli orecchini indossati da Kate. Creati dalla gioielleria Robinson Pelham, sono ispirati allo stemma della famiglia Middleton, dove compare appunto anche una ghianda

Tra tanti numeri, ne diamo tre finali: 10 gli anni di matrimonio che festeggiano il principe William e Kate Middleton, 3 i loro figli, George, Charlotte e Louis, 1 il grande amore che ha conquistato i cuori dei britannici. Auguri!

