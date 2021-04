E’ difficile restare costantemente aggiornati su tutti i look delle star. Dai red carpet allo streetstyle, ogni giorno veniamo invasi da immagini di vestiti e accessori delle celebrity. Sorridenti sul tappeto rosso, ammiccanti nei selfie e inconsapevoli (forse) negli scatti rubati, le stelle spaziano dagli outfit più eleganti alle proposte più improbabili.

Finalmente è arrivata la primavera in tutto il suo splendore, tra giornate più lunghe e alberi in fiore. Le star hanno voglia di look freschi e colorati. Le signore della tv italiana giocano con il bianco e le tonalità dell’azzurro. Alessia Marcuzzi in Philosophy opta per un outfit maschile con camicia a righe e bustino in vita mentre Antonella Elia è romantica con i pizzi di Gabriele Fiorucci. Ad Amici Lorella Cuccarini e Arisa sono due fate turchine con i pantaloni: la conduttrice è in Doris D mentre la cantante è in Atelier Emé.

All’estero le vip puntano sulla stampe allegre per i loro look. La neo-quarantenne Alessandra Ambrosio mostra il fisico perfetto nel minidress floreale di Etro mentre Rita Ora è multi-fantasia in un outfit Gucci composto da un maglione arcobaleno e da una gonna grafica. Agli Oscar 2021 Renee Zellweger è una Barbie a grandezza naturale in un abito rosa bubblegum di Armani Privé. Con i primi caldi non mancano i bikini. A mettersi in mostra sono, come spesso accade, le sorelle Kardashian. Se Kylie Jenner prende il sole nel costume giallo di Cleonie, Kim Kardashian studia per diventare avvocato direttamente in giardino, con addosso un due pezzi davvero stringato. Scopri nella gallery i look di aprile delle star.

