Fedez si traveste da Chiara Ferragni… ma la gonna non si chiude

“La vostra imprenditrice digitale”, scrive Fedez su Instagram, a corredo di un video simpatico che lo ritrae insieme alla moglie Chiara Ferragni. I due, probabilmente annoiati dalla quarantena ma perfettamente consapevoli dell’importanza dell’isolamento, si sono cimentati in un siparietto fashion divertentissimo per passare la giornata.

Sulle note di Nonstop di Drake, Chiara Ferragni e Fedez hanno trascorso parte del pomeriggio a realizzare la Ferragnez switch it up challenge. Nell’enorme cabina armadio dell’influencer la coppia balla davanti allo specchio: per lei outfit composto da crop top rosa a quadri e mini in vinile della sua Chiara Ferragni Collection, per lui shorts con grafiche e tshirt grigia. Poi il colpo di scena, dopo qualche frame infatti i due si scambiano i vestiti. Così ecco che Chiara si traveste da uomo mentre Fedez, con tanto di orecchini oro a cerchio e elastico in testa, si trasforma nella moglie. Peccato che la gonna non si chiuda e il tutto appaia un po’ grottesco, tra i grossi muscoli del rapper e i tanti tatuaggi.

Con 19,3 milioni di follower, Chiara Ferragni è una delle più famose (e pagate) influencer del mondo. In tempi di crisi e quarantena da coronavirus però, con tutti i progetti fermi, anche lei ha dovuto trovare nuovi modi per monetizzare e nuovi campi su cui concentrarsi tra cui, ad esempio, la cucina. In occasione del Carbonara Day la Ferragni ha intrapreso una partnership con Barilla per lanciare l’iniziativa ma soprattutto per promuovere il brand di pasta più famoso del mondo. Con varie storie e una foto dove mangia un piatto di spaghetti, Chiara è sicuramente riuscita a guadagnare un bel gruzzoletto, a riconferma che in realtà è lei la vera imprenditrice digitale della famiglia.

Related Posts