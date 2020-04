I messaggi nascosti dietro al tubino verde della regina Elisabetta

Per il suo discorso in tv la sovrana non ha lasciato niente al caso, a partire dal colore scelto

La regina Elisabetta è l’unico personaggio pubblico in grado di unire all’unanimità il Regno Unito. E’ per questo che la sovrana ha deciso di parlare alla nazione in uno storico discorso trasmesso in tv. In 68 anni di regno Elisabetta aveva scelto questa strada solo in altre 4 occasioni: nel 1991 per la Guerra del Golfo, nel 1997 dopo la morte di Lady Diana, nel 2002 in seguito alla scomparsa della Regina Madre e nel 2012 per la fine del Giubileo di Diamante.

Le sentite parole di Elisabetta

Durante l’emergenza coronavirus, la regina Elisabetta ha sentito la necessità di mostrare la sua vicinanza. Nessuno come lei è infatti in grado di trasmettere forza al popolo, rassicurandolo e lodandolo. Alle ore 20 del 6 aprile le parole di Elisabetta sono state mandate in onda sulle reti del Regno Unito. “Spero che negli anni a venire chiunque sarà orgoglioso del modo in cui abbiamo risposto alla sfida e che coloro che verranno dopo di noi diranno che i britannici di questa generazione sono stati forti come tutti gli altri”, ha dichiarato la regina con forza.

Con il suo aplomb e la sua risoluta tranquillità, la regina Elisabetta è entrata nelle case dei sudditi, incollandoli al televisore. Le immagini dei britannici che guardano il discorso della sovrana, nella calma della sera, hanno fatto subito il giro del mondo. Il videomessaggio è stato registrato nei giorni scorsi nel castello di Windsor, dove Elisabetta sta trascorrendo la quarantena. Per le riprese sono state adottate tutte le misure di sicurezza necessaria, dal distanziamento alla presenza di un solo cameraman, completamente bardato.

Anche la scrivania “parla”

La regina, che non ha mai lasciato nulla al caso nelle sue apparizioni pubbliche, ha studiato tutto nei minimi dettagli anche questa volta. Il confronto con l’ultimo discorso pronunciato prima di questo, per i tradizionali auguri di Natale 2019, è impressionante. Se allora la scrivania della regina Elisabetta era ricoperta di foto di famiglia, che avevano immediatamente scatenato il gossip (mancava ad esempio un ritratto di Harry e Meghan), questa volta il piano di lavoro è completamente vuoto. Non c’è spazio per leggerezze e distrazioni, adesso è il tempo del sacrificio.

Il significato del look

Anche l’outfit della regina Elisabetta è studiatissimo. Rossetto color corallo, perle al collo e alle orecchie, capelli impeccabili e, soprattutto, un tubino verde (abbinato alla spilla, che apparteneva alla regina Mary e che Elisabetta ha ereditato nel 1953) con dei significati precisi. Nel Regno Unito questo colore simboleggia armonia e crescita, due aspetti di cui c’è estremo bisogno per fronteggiare l’impatto devastante che il Covid-19 sta avendo sulle vite di tutti. Allo stesso tempo questa tonalità, legata alla speranza e al buon auspicio, è molto simile a quella utilizzata per i camici di parte del personale sanitario dell’NHS, il servizio assistenziale britannico, che Elisabetta ha ringraziato durante il suo speech. Difficile credere che la scelta del look possa essere una coincidenza per una regina che ha fatto di questi messaggi velati il suo stile comunicativo.

