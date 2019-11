Dopo la polemica con Tiziano Ferro, Fedez si veste da donna

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa un voto al colore Adatto per questa occasione Pericolosamente sexy 4.75 IL NOSTRO GIUDIZIO

Fedez si è trovato ancora una volta al centro di una polemica. Durante la presentazione del nuovo album, Accetto miracoli, Tiziano Ferro lo ha chiamato in causa per le frasi usate in una sua canzone del 2011. In Tutto il contrario infatti cantava: “Mi interessa che Tiziano Ferro abbia fatto outing, ora so che ha mangiato più wurstel che crauti. Si era presentato in modo strano con Cristicchi ‘Ciao sono Tiziano non è che me lo ficchi?'”.

LA POLEMICA CON TIZIANO FERRO

Parlando di bullismo e omofobia in conferenza stampa, Tiziano Ferro ha confessato di essere stato preso di mira da quando aveva 18 anni, anche dai colleghi. A chi ha chiesto se si stesse riferendo al marito di Chiara Ferragni, Ferro ha risposto: “Uno dei tanti…”.

E’ arrivata immediata la reazione di Fedez che, come al solito, non perde occasione per controbattere e affermare il suo punto di vista su Instagram.

CITA GLI ALTRI RAPPER

L’ex giudice di X Factor si è dichiarato stupito per quanto detto da Ferro, soprattutto perché ormai sono passati dieci anni da quel brano, scritto quando ancora era un teenager, con una terminologia da ragazzo. Aggiunge di non essere stato l’unico rapper a utilizzare parole di questo tenore e cita i testi di Fabri Fibra, con cui Ferro ha duettato due anni fa. Infine sostiene che, come al solito, gli attacchi vengano sempre e comunque rivolti alla sua persona.

POI SI VESTE DA DONNA

Per scaricare la tensione dopo il battibecco Fedez ha deciso di… vestirsi da donna. Cosa c’è di meglio di un po’ di moto dopo una sfuriata? Il cantante ha seguito Chiara Ferragni alla sua lezione di pole dance e ha studiato, insieme a lei, un outfit adatto all’occasione. Per lui pantaloncini arancioni Chiara Ferragni Collection e top aderente e iper-femminile di Sapopa. Tra una mossa e l’altra, un “che male alle palle!” e un’arrampicata sul palo, la sua performance grottesca fa il pieno di like. In attesa della prossima polemica che lui, ormai, ha imparato benissimo a fronteggiare.

