Chiara Ferragni con la parrucca stopposa… e Fedez ride

Vi ricordate le parrucche sfoggiate da Ilary Blasi per il GFVip? Creazioni tanto perfette che per settimane tutti si sono chiesti se fossero i suoi capelli veri o un posticcio. Ecco, dimenticate tanta maestria sulla testa di Chiara Ferragni. L’influencer, a Roma insieme alla sorella Valentina Ferragni per la sfilata della collezione Giambattista Valli x H&M, ha deciso di dare una sferzata al look, optando per una frangia temporanea.

Non è la prima volta che Chiara Ferragni sceglie una parrucca per il red carpet, ne aveva già sfoggiata una corta a maggio durante il Festival di Cannes. Già allora le reazioni non erano state incoraggianti, l’effetto “scopa di saggina” infatti era stato subito notato da tutti. Questa volta, complice il frangione, la stoppa è ancora più accentuata e i follower si scatenano. Ma tu stai nell’alta moda come ti è venuto di sponsorizzare Vileda? – Abiti bellissimi, non posso dire altrettanto della parrucca – Ma con tutti i soldini che hai, una parrucca fatta per bene no eh, si legge su Instragam.

Anche il fan numero uno di Chiara Ferragni, il marito Fedez, posta una storia dove ride di gusto su Instagram, dopo che lei gli ha svelato la sua sorpresa per la serata. “Quando scopri di essere sposato con un membro dei Motley Crue”, scrive il rapper, mentre copre con la mano la sua espressione divertita. Che fosse una prova di costume per Halloween?

