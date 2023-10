Fedez torna a scherzare: ecco la borsa-gallina per Chiara Ferragni

“Finalmente a casa. Grazie per tutto l’affetto e la vicinanza, nulla è scontato in questi momenti”. Sono poche parole ma colme di emozione quelle scritte da Chiara Ferragni e Fedez su Instagram, per annunciare il ritorno in famiglia del rapper, dopo il ricovero in ospedale per le emorragie causate da alcune ulcere. Nello scatto social si vedono le mani di Chiara e Federico, unite a quelle dei figli Leone e Vittoria e alla zampa della cagnolina Paloma. Sebbene l’artista dovrà osservare un periodo di riposo, nell’appartamento dei Ferragnez è tornato il sorriso.

Lo scherzo di Fedez

La conferma di una serenità ritrovata, dopo tanti giorni bui, arriva direttamente da Fedez, che è tornato a scherzare con la moglie. I siparietti tra il rapper e Chiara Ferragni non sono una novità: i due si prendono in giro a vicenda, con momenti divertenti che intrattengono i follower. Chi non ricorda la gag sulla maglietta tagliata sui capezzoli in occasione della Paris Fashion Week di qualche stagione fa? Adesso Fedez ne ha pensata un’altra delle sue: le storie social sono tutte da ridere. “Allora siccome sei stata molto carina in questi giorni, ti ho comprato un regalo. Spero lo apprezzerai perché ho cercato qualcosa che potesse valorizzare il tuo essere una donna rilevante nel mondo della moda” dice lui in un video. “Chissà che c****a è”, risponde ironicamente Chiara.

Doppio regalo per Chiara

Dopo aver annunciato l’arrivo di un regalo strepitoso e aver invitato la moglie a chiudere gli occhi, Fedez presenta il suo dono. Una borsa di plastica a forma di gallina Hen Couture (54 euro) è l’oggetto ironico acquistato dal rapper, che lo consegna a Chiara Ferragni. Lei, estremamente divertita, sta al gioco. “Sono gasato io per te, è un pezzo unico. Materiale bio. Non è una vera gallina, è anche vegano”, aggiunge lui, che pochi secondi prima aveva affiancato l’accessorio a una Lady Dior in coccodrillo, it-bag scelta da Chiara per il weekend. “Proprio non c’è paragone”, ha aggiunto. All’interno l’influencer ha trovato un secondo presente, dei guanti a forma di mutande. Lei, ancora in pigiama, ha subito indossato entrambi gli oggetti, mettendosi in posa per il marito, che ha esclamato: “Amore, hai proprio fatto un’evoluzione pazzesca”.

Un domenica serena

Oltre alla divertente gag con la borsa a forma di gallina, Chiara Ferragni e Fedez hanno condiviso altri attimi del loro weekend in famiglia. Il rapper, a casa a riposo, ci ha tenuto a ringraziare i donatori di sangue, senza i quali forse non sarebbe qui, essendosi dovuto sottoporre a due trasfusioni. Allo stesso tempo ha sensibilizzato sull’importanza di prendersi cura anche della salute mentale, sottolineando il forte stato di stress con cui ha dovuto fare i conti nei mesi scorsi e su cui dovrà lavorare ancora. Chiara si è invece dedicata ai figli, portandoli al parco Sempione, per farli giocare con gli amichetti. L’imprenditrice ha anche festeggiato il compleanno dell’amica Veronica Ferraro, con un pranzo domenicale all’insegna, finalmente, della serenità. Per l’occasione la Ferragni ha indossato un completo grigio The Andamane, abbinato alla it-bag di Dior. La vedremo presto anche con la borsa-gallina? Guardatela nella gallery.

Related Posts