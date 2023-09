Chiara Ferragni e Fedez insieme alle sfilate: crisi superata?

Questa settimana Milano è il centro del mondo. Almeno del mondo della moda. Con la fashion week in pieno svolgimento, le star si riuniscono nel capoluogo meneghino per assistere alle sfilate delle collezioni per la primavera-estate 2024. Da Prada c’erano Scarlett Johansson, Kylie Jenner e Vincent Cassel ma tutti gli occhi (sicuramente del gossip nostrano) erano puntati su Chiara Ferragni e Fedez.

La crisi in casa Ferragnez

Non è stato un periodo facile quello affrontato da Chiara Ferragni e Fedez. Dopo gli incidenti al Festival di Sanremo 2023 (tra cui l’indimenticabile bacio tra il rapper e Rosa Chemical sul palco) la coppia ha attraversato mesi burrascosi. Il tutto è stato sapientemente registrato per uno show televisivo, dove Chiara ha ammesso la crisi col marito ma anche la volontà di ricucire il rapporto. Adesso i Ferragnez sembrano vivere settimane serene. Tra un impegno di lavoro e l’altro, trascorrono il tempo libero insieme ai figli, Leone e Vittoria. Da pochissimi giorni in famiglia è arrivata anche Paloma, cucciola di golden retriver, regalata ai bambini da nonna Marina Di Guardo, dopo la perdita della cagnolina Matilda.

Insieme da Prada ma…

Tra Chiara Ferragni e Fedez sembra dunque essere tornata la pace. Dopo le incertezze, in molti si chiedevano se i Ferragnez avrebbero presenziato insieme agli eventi della fashion week, come da tradizione. Ed eccoli da Prada! I due, mano nella mano, hanno posato per la foto di rito all’ingresso della location. Per l’occasione il rapper ha optato per un parka grigio in nylon, pantaloni neri e sneakers. E’ ben più elegante Chiara, con una giacca in pelle rossa portata con un reggiseno nero e una gonna longuette in tonalità. Entrambi hanno postato foto di coppia nelle storie di Instagram che, come sappiamo, hanno una durata di ventiquattro ore. Per ora, nessuno dei due ha però pubblicato immagini congiunte nel profilo: crisi superata ma è meglio stare cauti?

La fashion week di Chiara

Le settimane della moda rappresentano uno dei momenti lavorativi più importanti per Chiara Ferragni. Sebbene negli anni abbia ridotto di moltissimo gli eventi a cui presenzia, la sua schedule resta comunque fitta. Seduta tra dive del calibro di Demi Moore e Naomi Campbell, Chiara si è accertata di catturare l’attenzione da Fendi. Anche lì ha scelto un look total leather, con altissimi cuissard lavorati. La pelle non manca nemmeno per la sfilata di Etro, dove la Ferragni ha sfoggiato un reggiseno marrone leggermente fetish, abbinato a una giacca oversize in lana bouclé. La MFW è ancora lunga, sicuramente l’imprenditrice regalerà ai follower altri outfit d’impatto.

Fedez va da solo

Chiara Ferragni alle sfilate non è una novità così come non lo è vederla in coppia con il marito (chi non ricorda il siparietto con Gigi Hadid da Versace?). Fedez da solo agli eventi modaioli è invece alquanto insolito. Lui che sembra volersi tenere un po’ alla larga dal fashion world, in questa MFW sta inanellando un happening via l’altro senza la moglie. Accompagnato dagli amici, tra cui Lazza e Dargen D’Amico, il cantante sembra divertirsi molto tra un party e una sfilata. L’abbiamo visto da Moncler e da Diesel. Allo stadio di San Siro ha invece presenziato alla presentazione di Off White, che da due stagioni firma le divise dell’AC Milan. Lì ha posato insieme all’ex pornoattrice Mia Khalifa. Guarda le foto dei Ferragnez, insieme e separati, nella gallery.

