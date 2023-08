I paparazzi beccano Chiara Ferragni in bikini (e non è come su Instagram)

C’è la Chiara Ferragni dei fit check e quella dei paparazzi. Non solo foto instagrammabili, per alimentare il proprio profilo social, ma anche qualche scatto un po’ più indiscreto. Occhi estranei che scattano a tradimento e beccano l’influencer in pose meno “compiaciute”. E’ successo a Ferragosto.

Se le foto sono del team Ferragni

Una squadra di fidati amici e collaboratori affianca l’imprenditrice digitale nella produzione dei suoi contenuti. Ci sono le foto dei post, scenografiche e “instagrammabili”, ci sono i fit check per le storie, cioè la valutazione del look davanti allo specchio. Ci sono i post sponsorizzati (con i tag) e ci sono le gallery più emotional, con le espressioni dei figli, le cene con le sorelle o gli amici. In tutte le foto in cui Chiara Ferragni si mostra mentre mangia, nuota, si-fa-i-selfie-al-tramonto… vive, c’è dietro una “regia” che seleziona gli scatti migliori, i sorrisi più accattivanti, le posizioni più consone. E ovviamente c’è un gran lavoro di selezione dei brand e dei look: dai capi che vanno proposti perché “pagano” (come il vestito rosa Magda Butrym) a quelli che la Ferragni sceglie per sfizio, per esempio la borsa Louis Vuitton Murakami Cherry Blossom: una chicca vintage dei primi anni Duemila, praticamente introvabile.

Se scatta il paparazzo

Che succede se invece a fotografare l’influencer più famosa e richiesta d’Italia sono i paparazzi? Che viene fuori la Chiara Ferragni più naturale. Una donna come tutte, non per questo meno bella e affascinante. La normalità che piace, che fa immedesimare follower e non.

Gli occhi strizzati per il sole, i capelli arricciati dal sale, le posizioni normali di chi si china verso il lettino, sotto l’ombrellone. La spallina abbassata per scongiurare il “segno” dell’abbronzatura, il power bank per non fare scaricare il cellulare, la figlia che piange e meno male che c’è papà Fedez che prova ad intrattenerla. Poi sì… la borsa per il mare costa comunque qualche migliaio di euro, trattandosi di una Dior Book Tote.

Il Ferragosto di Chiara Ferragni

E’ Ibiza la meta scelta per questo agosto dai Ferragnez. Cene in riva al mare, tramonti spettacolari e le espressioni buffe dei figli sono momenti da condividere con i fan. Poi Chiara Ferragni ci mette anche un pizzico di ironia: “Buon Ferry Agosto a tutti quanti”, scrive nelle storie, aggiungendo un cuoricino. Il costume è lo stesso Calzedonia immortalato dai paparazzi, le immagini, di lei rilassata a bordo piscina, sono molto diverse. Guarda il confronto nella gallery.

