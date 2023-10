Federica Pellegrini mostra il pancione in intimo e Matteo Giunta risponde

“Morning panza” scrive Federica Pellegrini su Instagram, nel dare il buongiorno ai follower. L’ex nuotatrice posa in intimo davanti allo specchio, mostrando lo splendido pancione che cresce. L’immagine scatena un divertente botta e risposta con il marito Matteo Giunta.

Emozionata a Verissimo

Le voci di una gravidanza si rincorrevano già da qualche settimana e sono state confermate (con un divertente video social) dai diretti interessati a fine luglio: Federica Pellegrini e Matteo Giunta diventeranno genitori di una bambina. Il parto è previsto per dicembre e i due non stanno nella pelle. Nel salotto di Verissimo, la sportiva ha raccontato a Silvia Toffanin il dolce periodo che sta vivendo. Matteo, impegnato per lavoro, era in videoconferenza. “Quando la ginecologa ci ha detto che era una femmina è scesa una lacrimuccia perché so, per esperienza personale, quanto una figlia femmina possa cambiare l’equilibrio psico-fisico di un papà. E questo lo trovo molto bello” ha dichiarato Federica, elegante in studio con un tailleur pantaloni scuro e una camicia bordeaux. Il nome? Pare sia già stato scelto ma Giunta e la Pellegrini non si sono sbilanciati.

Uno look “intimo”

Dopo la partecipazione televisiva, Federica Pellegrini è tornata a casa, nella sua quotidianità. E’ proprio nel bagno della sua abitazione che ha scattato il selfie in lingerie, condiviso con i quasi due milioni di follower. La campionessa olimpica ci fa sapere di essere entrata nel terzo trimestre e l’hashtag #digià usato come corredo della foto lascia trasparire la sua emozione. Il conto alla rovescia è dunque iniziato: la Pellegrini al settimo mese di gravidanza si prepara per incontrare la sua bimba, in un turbinio di sentimenti incontenibili. E’ Victoria’s Secret il brand di intimo indossato per questa immagine. La Pellegrini sfoggia un reggiseno grigio, abbinato a degli slip in tonalità. Una scelta non casuale, lei e Matteo Giunta avevano infatti partecipato all’evento del marchio organizzato in occasione della recente Milano Fashion Week. Lì la Pellegrini aveva optato per un total black con maliziose trasparenze.

La replica del marito

Qualche ora dopo la pubblicazione dello scatto in intimo, ecco arrivare la replica di Matteo Giunta. L’allenatore, a petto nudo davanti allo specchio, manda un bacio ai follower, proprio come aveva fatto poco prima la moglie Federica Pellegrini. Salta all’occhio il ventre arrotondato di Matteo, che ironicamente scrive: “After lunch panza” (la panza dopo pranzo). Del resto era stato proprio lui ad avvertire Federica sotto all’immagine originale, commentando “A breve anche la mia… per solidarietà”. “Mi verrebbe solo una parola… e finisce per …one” controbatte lei, in un divertente gioco di coppia che intrattiene i follower.

Il premaman di Federica

Non solo lingerie per Federica Pellegrini durante i nove mesi. Fatto salvo per il look nero alla Milano Fashion week, il suo premaman è all’insegna dell’allegria. Per una gita in montagna insieme ai cagnolini di famiglia, ha indossato un colorato maglione a righe di EMME Marella, marchio per cui è testimonial. Nel corso dell’estate non sono mancate le fantasie accese e, ovviamente, i costumi da bagno. Nel suo ambiente naturale, l’acqua, Federica ha alternato comodi bikini a eleganti interi, come quello rosa di Clara Aestas. Uno stile divertente e gioioso, come lei!

