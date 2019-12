Ferragnez vacanza da nababbi e Fedez sbeffeggia l’outfit “povero” del papà

Fedez e Chiara Ferragni si sono concessi qualche giorno di vacanza sulla neve. E non è stata una semplice vacanza, il posto scelto è stato un resort super vip sulle Dolomiti. Lo rivela la stessa Chiara Ferragni, si tratta del Lefay Resort & SPA Dolomiti, un super hotel che ha da poco aperto i battenti. E i Ferragnez hanno portato con loro quasi tutta la truppa. Il piccolo Leone, ovviamente, le sorelle Ferragni (con fidanzati) e anche i genitori di Fedez. Tutti dislocati tra le varie super suite dell’albergo. Una vacanzina da almeno 10-12mila euro a notte. Ma tranquilli, erano ospiti della struttura, come ci fa sapere la stessa Chiara Ferragni in uno dei suoi post inserendo l’hashtag #supplied.

Fedez sbeffeggia l’outfit “povero” del papà

Una bella comitiva quella dei Ferragnez sempre pronta a ridere e scherzare, come dimostrano i vari contributi social. Fedez è sempre uno dei trascinatori, quando si tratta di scherzare. A finire nel suo mirino, guardando le sue stories su Instagram, è stato il papà. La sua “colpa”, se così vogliamo chiamarla, è non essere abbastanza glamour. Sì, perché mentre Chiara Ferragni e Fedez si mostrano tutti griffati, il signor Franco Lucia no. Tutto comincia con un interrogatorio da parte del figlio che si inventa una finta trasmissione chiamata “Quanto costa il tuo outfit?”. “Occhiale? Tom Ford, mille euro tanto poi non è vero. Maglione? Ralph Lauren 150. Orologio? Costa un casino. Scarpa Fendi con calzino tarocco di Gucci”. In realtà il calzino non è un pedalino da mercato, è un Jimmy Lion molto amato dagli sportivi. E quello indosso da Franco Lucia è un omaggio all’amato nipotino Leone.

Il gioco di Fedez col padre prosegue: “Sembri una persona di cultura con quegli occhiali. La cultura è dentro di me. Spero non ti abbia fatto male nell’entrare”, dice ammiccando il rapper. Ma il papà è simpatico quanto se non più di lui e risponde con un ironico: “Mi è piaciuto”. Un divertente giochino quello del rapper al papà che abbiamo voluto replicare anche noi. Quanto costa l’outfit di Chiara Ferragni e Fedez per questa vacanza di natale? Dell’albergo da 12mila euro a notte per tutta la truppa ne abbiamo già parlato. Abbiamo analizzato le attrezzature sportive dei nostri Ferragnez.

Quanto costano i look dei Ferragnez?

Sulle piste Chiara Ferragni non rinuncia a Moncler (quello giallo con le frange costa 1.765 euro) ma, per esigenze di contratto, si mette anche un Moorer da 2.025 euro. Top brand anche per caschi e maschere da sci, firmati Prada, così come l’outfit total black di Fedez. Per giocare con il piccolo Leone (rigorosamente in Moncler), papà Federico è iper-trendy con il parka della collezione Supreme x Louis Vuitton. Prodotta in pochissimi pezzi, questa giacca è ricercatissima tra i collezionisti. Il costo, nelle aste e dai rivenditori, oscilla tra gli 8mila e i 16mila euro. Nella gallery trovi dettagli e prezzi sugli outfit dei Ferragnez in montagna.

