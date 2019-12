MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Adatto per questa occasione un voto al colore (In)trovabile 10 IL NOSTRO GIUDIZIO

Anche a Natale Kate Middleton si conferma la più amata dai britannici. Quella che un tempo veniva chiamata dai maligni Waity Katie (“la Kate che aspetta”, nello specifico la proposta di nozze dal principe William) ha saputo guadagnarsi negli anni il favore dei sudditi. A colpi di classe, eleganza e… low cost.

L’approccio morigerato di Kate

La duchessa di Cambridge ha fatto della morigeratezza il suo stile di vita, lei che potrebbe davvero permettersi di tutto. Ricca di nascita e ancora di più dopo le nozze, Kate Middleton non sbaglia un colpo in fatto di outfit e di approccio alla vita reale. Kate è lontana anni luce dalla cognata Meghan Markle, sempre più diffamata da stampa e pubblico per le sue scelte di privacy che mal si coniugano con il ruolo di duchessa che, in fondo, si è scelta.

La foto di Natale

Ma Kate Middleton ha capito bene qual è il posto che le compete all’interno della casa reale e svolge i suoi compiti con grazia. La Middleton ha fatto il pieno di consensi anche per la foto utilizzata dai Cambridge per gli auguri di buone feste. Nell’immagine, scattata durante l’estate, si vede la famiglia (William, Kate e i tre figli, George, Charlotte e Louis) in posa su un sidecar mentre sorridono al fotografo. Felici i bambini, con le loro faccette furbe che fanno impazzire il mondo e splendida Kate, iper-sorridente e senza un capello fuori posto.

L’outfit low cost

Ai fashionisti non potevano ovviamente sfuggire i dettagli di look. Kate Middleton ha optato per un fresco abito azzurro a fiori del brand Boden. Il marchio offre prodotti boho-chic a prezzi competitivi, l’Aurora Midi Wrap Dress della duchessa costa infatti 155 euro. Il vestito, come sempre succede in questi casi, è andato immediatamente esaurito, confermando ancora una volta il potere mediatico di Kate. Wishing you a very Happy Christmas and New Year, si legge nella cartolina inviata da “Catherine“, come lei stessa si firma. E che sia un Natale low cost!

