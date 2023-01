Francesca Sofia Novello fugge al caldo con Valentino Rossi (e i look sexy)

“Hello Paradise”, scrive Francesca Sofia Novello su Instagram, pubblicando uno scatto della lussuosa stanza dell’hotel di Dubai dove alloggia con il compagno Valentino Rossi e con la figlia Giulietta. Che questo sia un paradiso non ci sono dubbi. La città degli Emirati Arabi è stata gettonatissima per le vacanze invernali appena terminate. Mentre però tutti rientravano in Italia, ricaricati e pronti a riprendere la quotidianità, i Rossi partivano per godersi qualche giorno al caldo. Dopo aver trascorso il primo Natale in tre a Tavullia, Francesca, Valentino e Giulietta sono pronti per un po’ di mare. Complici le temperature elevate, la Novello sfoggia una miriade di outfit che mostrano il corpo.

In spiaggia con Dior (e Valentino)

La spiaggia al tramonto, i famosi grattacieli della città, la piscina circondata dalla vegetazione tropicale, le feste nei locali di lusso: a Dubai Francesca Sofia Novello non si annoia. E il suo guardaroba si adatta a tutte le occasioni. Mano nella mano con Valentino Rossi, la modella cammina sulla sabbia, tenendo ben salda in mano l’icona Book Tote di Dior, in versione leopardata. Anche lo sportivo, con una maglia nera di Off-White, è decisamente attento alle tendenze.

Bikini bollenti

I bikini non mancano nella valigia di Francesca Sofia Novello e lei sembra prediligere le fantasie. Intenta a giocare con Giulietta, la Novello sfoggia un modello a fiori di Matinée, portato con una camicia nera crop. Il fisico perfetto viene sottolineato anche in una serie di foto sul finir del giorno, con il sole basso. La Novello posa sul bagnasciuga, mettendo in mostra il lato B invidiabile. Sorridente, solare e felice, Sofia è una visione.

Fashionista in vacanza

Che Francesca Sofia Novello sia una grandissima appassionata di moda non è certo un mistero. Spesso delizia i follower con i suoi acquisti di lusso. Prodotti esclusi e costosi, a volte difficili da reperire, per vere fashioniste. Per le giornate ventilate di Dubai, l’influencer ha pensato bene di portare un bomber beige di Givenchy (1.390 euro), che ha abbinato a un cappellino di Celine (390 euro) e delle sneakers Nike (191 euro). Per una serata all’insegna del divertimento nei locali della città insieme a Valentino Rossi, la Novello ha optato per un blazer gessato, portato con una minigonna The Attico (530 euro). In qualunque posto del mondo, Francesca Sofia non sbagli un look: scoprila nella gallery.

