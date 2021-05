Gaia scuote le frange: l’abito di Sanremo va all’asta

Una carriera in ascesa, quella di Gaia. Dopo il successo ad X-Factor ed Amici, è stata molto apprezzata anche la sua recente partecipazione al Festival di Sanremo, nell’ultima edizione.

La cantante sul palco dell’Ariston ha indossato gli outfit personalizzati Salvatore Ferragamo. Look contemporanei, giovani e audaci, disegnati per lei dal direttore creativo Paul Andrew, caratterizzati da colori pieni e giochi di sovrapposizioni. Uno di questi, è stato messo all’asta, su Charity Star, a favore dei diritti dei lavoratori dello spettacolo.

Le frange di Gaia

Si tratta del vestito della finale: Gaia ha indossato un abito corto bianco e nero, caratterizzato da dettagli asimmetrici in fil coupé sfrangiato. Profonda scollatura a V e maxi-cintura esaltavano la silhouette dell’artista. Le frange, leitmotiv del suo guardaroba, sottolineavano il ritmo del brano “Cuore Amaro“, interpretato da Gaia con grande eleganza stilistica.

“Fedele ai miei sogni / Senza paura poi di cadere / Fedele ai ricordi / Ricadere”: recita l’inizio della canzone. Non si è piazzata ai primi posti ma è tuttora molto alta nella classifica dei brani più venduti.

Il motivo dell’asta

Il vestito sanremese di Gaia resterà all’asta fino al 24 maggio. Parte del ricavato verrà devoluto al fondo Scena Unita, che si prefigge di dare un aiuto concreto e immediato ai lavoratori del mondo dello spettacolo. Sono tanti gli artisti che si stanno impegnando per rilanciare il settore, speriamo si possa presto tornare alla normalità.

Guarda nella gallery i dettagli di questo vestito e gli altri outfit Ferragamo di Gaia. Qual è stato il tuo preferito?

