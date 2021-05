Giulia Salemi lancia i costumi sexy: “Per tutte le donne!”

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Pericolosamente sexy Un voto al colore Idea regalo 9 IL NOSTRO GIUDIZIO

Appena conclusa l’esperienza al suo secondo Grande Fratello Vip, Giulia Salemi si è rimboccata le maniche. Con Salotto Salemi intrattiene le sue ospiti parlando di make up e questioni femminili, su Instagram non smette di creare engagement, le ospitate televisive sono sempre più numerose. Non solo: l’ex gieffina ha lanciato anche una linea di costumi.

LEGGI ANCHE >>>Giulia lascia il GF Vip travestita da JLo<<<

1,5 milioni di follower all’attivo, con l’estate alle porte, Giulia Salemi non si è fatta sfuggire questo progetto, che combacia perfettamente col suo target. Il brand si chiama Smmrbeachwear e propone modelli tinta unita dai dettagli glamour. Anelli, lace-up, incroci e finestre strategiche sono i particolari che arricchiscono i costumi che Giulia stessa indossa, nelle stuzzicanti immagini della campagna.

Una Giulia Salemi così sensuale non si era mai vista! Davanti all’obiettivo di Nima Benati fa sognare mete esotiche e lussuose, in posa sotto il sole. Gambe incrociate, mani che proteggono lo sguardo, il volto serio e distaccato di una femme fatale… c’è spazio persino per un mezzo topless. Ma lo scatto più sexy è quello di spalle: con l’intero nero incrociato sulla schiena, che scopre i glutei e la lunga treccia che viene giù.

LEGGI ANCHE >>>Voglia d’estate: le vip sono già in costume<<<

Nei nomi dei capi ritroviamo tutto il mondo di Giulia Salemi, da Power Girl a Persian Princess. Ci sono persino l’intero Kim, il completo Kourtney, il minidress Khloe e la gonna Kylie, che si chiamano come le sorelle Kardashian. Molti sottolineano la loro somiglianza con Giulia, paragone che lei ha spesso rimarcato con la scelta dei suoi outfit. “La brutta copia di Kim Kardashian? A me piace tanto. E’ fonte d’ispirazione!”, ha sempre affermato la Salemi, rimandando le critiche al mittente.

Ma a chi è diretta la collezione di beachwear di Giulia Salemi? “Ho voluto creare una linea che valorizzasse tutte quante noi. Per farci sentire belle e a nostro agio anche al mare” ha dichiarato la Salemi a Tommaso Zorzi, nel corso della prima puntata di Punto Z. “Bisogna valorizzare i nostri pregi e accettare i nostri difetti”, ha specificato. Le sue foto in costume sono cliccatissime e pare che le vendite stiano andando molto bene: a quanto pare le sue follower hanno gradito!

Related Posts