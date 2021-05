La sposa in pantaloni, lo sposo in smoking verde, le fedi super classiche e l'etichetta con la dichiarazione d'amore

Hanno dovuto aspettare a lungo e portare pazienza, ma alla fine Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono riusciti a dirsi “sì”. Una prima data per il matrimonio era stata fissata per il 28 marzo 2020, annullata a causa del lockdown. Ci hanno provato con il 9 dicembre, ma anche quella è saltata. Il 12 maggio 2021 è stata la volta buona e finalmente sono potuti diventare marito e moglie. Per farlo hanno scelto la cornice di Palazzo Reale a Milano e una cerimonia intima alla presenza dei soli familiari e dei testimoni.

Ci sarà tempo per i festeggiamenti in grande stile. Per ora Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno preferito vivere un momento intimo e riservato, dedicato solo a loro. La semplicità è stata la parola d’ordine delle nozze, sia per quanto riguarda i look che per gli allestimenti. Con alcuni scatti social, gli sposi hanno voluto condividere con i follower i dettagli di un momento così importante: alcuni dettagli degli outfit, i fiori, e le loro mani (con le fede d’oro giallo che spicca agli anulari) insieme a quelle di Mia, la loro figlia nata da poco.

Il vestito da sposa di Giorgia Palmas

Per dire sì a Filippo Magnini, Giorgia Palmas ha scelto un tailleur Atelier Emè. L’abito dei suoi sogni lo tiene in serbo per quando potranno fare le cose in grande spolvero. Stavolta ha preferito le linee morbide e sofisticate di un completo giacca e pantalone, senza però rinunciare al bianco. Il blazer smoking in crêpe couture aveva revers e filetti tasche in raso lucido, e una fusciacca staccabile in crêpe. Era abbinato a pantaloni a sigaretta nello stesso tessuto e scarpe rosa glitterate Casadei. I capelli erano sciolti sulle spalle, adornati solo da alcune roselline, le stesse del semplice bouquet da polso.

La dichiarazione di Filippo Magnini

Come Giorgia Palmas, anche Filippo Magnini ha puntato su uno stile classico ed elegante e non ha sbagliato. Lo sposo ha scelto un abito ad un bottone taglio smoking confezionato dal couturier Alessandro Martorana. Realizzato in tessuto inglese super 160, in tonalità verde smeraldo dalle tramature geometriche. Il dettaglio più bello è la personalizzazione: un’etichetta interna con i loro nomi, la data del matrimonio, la scritta “Ce l’abbiamo fatta! Finalmente ci sposiamo! Ti amo”. La dichiarazione di Filippo Magnini suggella il momento particolare e spicca sulla fodera giocosa e sorprendente, sulla cui fantasia ci sono delle coppie che ballano abbracciate.

Le fedi

Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono detti sì scambiandosi delle fedi Damiani con la data delle nozze e i rispettivi nomi. Le hanno volute super classiche, in oro e senza fronzoli. Da “mamma e papà”, ha precisato Giorgia sui social.

La testimone è Elena Barolo

Amiche fin da quando condividevano il bancone di Striscia la notizia, nel 2002 e adesso ancora più unite. Nella storia d’amore tra Giorgia Palmas e Filippo Magnini, l’ex velina Elena Barolo ha avuto un ruolo tutto speciale. Sono stati lei e il suo compagno Alessandro Martorana ad orchestrare il loro primo incontro e, dopo aver fatto da Cupido, non potevano restare in secondo piano nel giorno delle nozze. E così, se lui ha potuto creare l’abito dello sposo, a lei è stato affidato il ruolo della testimone della sposa.

Per stare accanto alla sua amica del cuore nel giorno più bello, anche Elena Barolo si è affidata ad Atelier Emé. Ha scelto un completo verde assenzio composto da giacca corta in cady fluido e abbottonatura doppiopetto, pantaloni a palazzo e body dello stesso colore. Per completare, sandali Le Silla in tinta e clutch coloratissima Giorgio Armani.

Per scoprire tutti i dettagli di look delle nozze di Giorgia Palmas e Filippo Magini, guarda la gallery

Related Posts