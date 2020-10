Giorgia Palmas, ecco il corredino di Mia Magnini

Dalle tutine alla pelliccetta: la ex velina mostra orgogliosa su Instagram gli abitini e accessori che ha scelto per sua figlia

Mia Magnini è nata il 25 settembre e ha fatto perdere la testa a mamma Giorgia Palmas e papà Filippo Magnini. Non solo a loro però: sono migliaia i follower che seguono con entusiasmo la conduttrice sui social, desiderosi di sapere ogni dettaglio sulla piccolina. E Giorgia non li delude mai. Attenta alla privacy, non mostra mai in viso la sua secondogenita, ma rivela con dovizia di particolari tutto quanto riguarda corredino ed accessori.

Giorgia Palmas soddisfa la curiosità dei follower mostrando il guardaroba di Mia. La neomamma sfoggia orgogliosa le tutine Lovable che ha scelto per la sua piccolina poi inquadra la bambina mentre ne indossa una Lalalù. C’è anche una pelliccetta rossa, perfetta per una piccola fashionista. Già prima della nascita della piccolina si era divertita a far vedere qualche vestitino che aveva già comprato. In quell’occasione aveva scelto il grigio, un colore neutro che non svelava troppo sul sesso del bebè: ora invece è un tripudio di bianco e rosa.

In attesa di convolare a nozze, dopo averle rimandate a causa del coronavirus, Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno già messo su casa insieme. Il nido d’amore è pronto, con una cameretta per Sofia Bombardini (primogenita della ex velina, di 12 anni) e una per Mia, tutta sui toni del rosa e del bianco. Giorgia inquadra tutto nelle storie social, anche il lettino co-sleeping Nanan con un orsetto di peluche e il seggiolone Cybex nero con fantasia floreale.

Lo stesso brand Giorgia Palmas l’ha scelto per la carrozzina, nera con telaio oro rosa. Il colore della navicella le ha portato qualche piccola critica da chi lo trovava poco adatto ad una femmina. “Per Sofia l’avevo blu. Trovo siano colori molto eleganti e prescindere dal sesso del bebè “, ha tagliato corto la neomamma.

Tutti i vestitini e gli accessori che Giorgia Palmas ha scelto per Mia li trovi sfogliando la gallery…

