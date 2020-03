MORSO DELLA VIPERA Un voto al colore Come lo indossa Pericolosamente sexy Da copiare 8.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

Per Giorgia Palmas e Filippo Magnini il gran giorno si avvicina a grandi passi. Le nozze sono previste per marzo e intanto fervono i preparativi. Mentre i futuri sposi sono alle prese con l’organizzazione della cerimonia, tra i fan sale la curiosità. Tanto più che la coppia è stata bravissima a mantenere il segreto e i dettagli svelati sin’ora sono davvero pochi…

Quello che si sa per certo è che la testimone della sposa sarà Elena Barolo, velina di “Striscia la Notizia” dal 2002 al 2004 insieme a Giorgia Palmas. Un ruolo importante e meritatissimo per la bionda, visto che sono stati proprio lei e il suo fidanzato Alessandro Martorana a far incontrare i futuri sposi. Era l’inizio del 2018, Giorgia aveva da poco chiuso la storia con Vittorio Brumotti e Filippo Magnini si stava ancora leccando le ferite dopo la fine della lunga relazione con Federica Pellegrini. Evidentemente per loro era destino.

Sono passati poco più di due anni dal loro primo incontro e Giorgia Palmas e Filippo Magnini si amano alla follia. Lui le ha chiesto di diventare sua moglie nel più romantico dei modi. Durante le Feste di Natale ha radunato tutta la famiglia e li ha portati in quella che sarà la futura casa della coppia, addobbata di tutto punto per l’occasione. Lì si è messo in ginocchio e le ha fatto la proposta. “Mi sono inginocchiata anch’io e ho detto sì”, ha raccontato Giorgia in un’intervista a “Verissimo”.

In attesa che l’ex nuotatore e la ex velina svelino ulteriori dettagli sul loro matrimonio, piccoli indizi trapelano sull’abito da sposa. Tutto lascia pensare che sarà Atelier Emè a firmarlo. Nelle ultime settimane, infatti, Giorgia Palmas ha indossato abiti da sogno del brand, romantici, scenografici e con un tocco di delicata sensualità. Non sono bianchi però, ma di un bel rosso acceso e profondo… come l’amore che la lega a Filippo Magnini.

