Federica Pellegrini, che ragazza d’oro

Con un tempo di 1’54″22 nei 200 metri stile libero Federica Pellegrini si è aggiudicata la sesta medaglia d’oro Mondiale della sua carriera. Un successo italiano, femminile, che rende orgogliosa la nostra nazione ma soprattutto un successo personale, che la rende unica e insuperabile.

La campionessa veneta è la più forte nuotatrice italiana di sempre. Questa del 24 luglio 2019, in Sud Corea è solo l’ultima tappa dei suoi innumerevoli traguardi (168 medaglie), ma assume un sapore diverso per via della sua età. Federica Pellegrini compirà 31 anni il 5 agosto: soltanto un altro campione prima di lei, Michael Phelps, era riuscito a vincere un oro superata la temuta soglia dei 30. Lei ce l’ha fatta ancora e già guarda alle Olimpiadi di Tokyo del 2020. Inarrestabile.

Il primo pensiero di Kikkafede è stato il suo cane, Vanessa: “Non vedo l’ora tornare a casa da lei” ha detto poco dopo aver conquistato il titolo.

In acqua con lei JK-One, il costume da competizione firmato Jaked, da molti anni suo partner in acqua. Nero, all’avanguardia grazie alla particolare costruzione che prevede tagli di tessuto orientati longitudinalmente e nastri poliuretanici ad alta tenacità, ha regalato all’atleta prestazioni eccellenti.

Nei prossimi giorni saranno ben altri i costumi che Federica Pellegrini indosserà: forse sempre Jacked, ma dedicati al relax e del divertimento. Buona estate, Divina!

