Dove va Ilary Blasi senza Francesco Totti? L’indizio è nella borsa

“Sto partendo, la destinazione non è italiana”. Ilary Blasi stuzzica così i follower su Instagram. La showgirl ci tiene a far sapere subito di essere senza Francesco Totti, scrivendo NO MARITO a caratteri cubitali nel video social. “Vi do un indizio”, scrive la Blasi, mentre mostra un pezzo della borsa che porta in spalla.

Il dettaglio di Ilary Blasi è rivelatore, per un occhio esperto è infatti impossibile non riconoscere immediatamente l’iconica catena della borsa 11.12 di Chanel. Incarnazione del lusso da oltre trent’anni, questo modello è stato disegnato da Karl Lagerfeld al suo arrivo nella maison nel 1983, reinterpretando la classica 2.55, ideata da Gabrielle Chanel nel 1955.

Abbiamo un brand accertato, un aereo in partenza e poi finalmente la meta di arrivo: Parigi. Ecco dove sta andando Ilary Blasi, alla sfilata autunno-inverno 2020/2021 di Chanel. La bionda conduttrice, amante della casa di moda (ha addirittura chiamato la figlia Chanel), è stata invitata al défilé, sogno proibito dei fashionisti e praticamente inarrivabile.

Lunga gonna plissettata bianca, top nero, stivali Bottega Veneta (must-have di questa stagione, sold out ovunque) e la 11.12 in bella vista: Ilary Blasi si dirige tutta felice al Grand Palais per lo show. Ammaliata da tutto quello che la circonda, la Blasi è incontenibile e posta una storia via l’altra, immortalando i personaggi interamente vestiti Chanel che affollano la location. All’occhio di Ilary non sfugge nemmeno Anna Wintour, impeccabile e gelida come di consueto. Da Kaia Gerber a Gigi Hadid, la signora Totti riprendere anche le top più famose mentre sfilano.

Dopo l’evento Ilary Blasi torna velocemente a Roma. Scommettiamo che molti degli accessori che ha visto in passerella finiranno dritti nell’armadio di Ilary la prossima stagione?

