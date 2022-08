Giulia Salemi, 10 look estivi che fanno impazzire Pierpaolo Pretelli

Che estate infuocata quella che stanno trascorrendo Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli! Fanno coppia da circa un anno e mezzo, un amore nato nella casa del “Grande Fratello Vip” e cresciuto sotto l’occhio attento dei follower sui social. Alternano vacanze e impegni di lavoro a ritmo serratissimo, cercando sempre di ritagliarsi del tempo solo per loro. Ogni volta l’influencer sfoggia outfit mozzafiato e seducenti e lui la mangia con gli occhi.

Nozze in vista per i Prelemi?

A giugno Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono stati ospiti delle nozze di Giorgia Venturini e si è scatenato il gossip. “Dai amore lanciati, ti voglio come Buffon ai tempi d’oro!” aveva scherzato Pierpaolo incitando la fidanzata durante il lancio del bouquet della sposa. E lei se l’è aggiudicato!

La tradizione, in casi come questi, vorrebbe il matrimonio entro l’anno e la coppia pare avere tutta l’intenzione di rispettarla. Dai diretti interessati non ci sono conferme (anche se Giulia non ha mai nascosto di desiderare i fiori d’arancio) ma i rumor si fanno sempre più insistenti. Qualche mese fa hanno allargato la famiglia con l’arrivo in casa del cagnolino Prince Valiant e anche l’incontro della Salemi con Leonardo, il figlio di Pretelli e Ariadna Romero, è stato un successo.

Fuoriprogramma… al bacio!

Se l’amore va a gonfie vele, anche dal punto di vista professionale i Prelemi hanno il vento in poppa. L’autunno lavorativo è già ben pianificato, e anche in estate hanno il loro bel da fare. Giulia Salemi ha condotto il Giffoni Film Festival insieme a Nicolò De Devitiis e sul palco ha sfoggiato (ovviamente!) un outfit più bello dell’altro. Con il completo Chloe era talmente sexy che Pierpaolo Pretelli non ha resistito ed è salito sul palco per travolgerla con un bacio appassionato.

Giulia Salemi sexy e spregiudicata

L’estate è fatta anche, anzi soprattutto, di vacanze e per il tempo libero Giulia Salemi sceglie look all’insegna della sensualità. Dal crop top Coperni che regala un underboob mozzafiato al longdress Mvp Wardrobe leggermente trasparente, nella sua valigia ci sono per lo più capi maliziosi e spregiudicati. In spiaggia poi è più sexy che mai con i bikini della sua linea di beachwear (ne abbiamo parlato QUI) che mettono in risalto le sue forme. Pierpaolo Pretelli approva… e i follower pure!

