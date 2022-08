Sexy a 60 anni: i costumi perfetti sono quelli di Demi Moore

Bellissima e provocante a mollo in piscina, selvaggia tra gli scogli, glamour sulla terrazza vista mare. Demi Moore in bikini a quasi 60 anni (li compirà a novembre) non ha nulla da invidiare alla versione più giovane di se stessa. L’attrice è la protagonista degli scatti per la nuova collezione di Andie Swim, ma non solo. E’ stata lei a disegnare i costumi al tempo stesso sexy e bon ton, dedicati a tutte le donne che non smettono mai di piacersi.

La collaborazione con Andie Swim

Nel 2021 Demi Moore era stata protagonista della campagna per il lancio dei costumi di Andie Swim insieme alle figlie Scout, Tallulah e Rumer Willis (ne abbiamo parlato QUI). Dopo l’esperienza come modella, e in quanto sostenitrice, fan e investitrice del brand, quest’anno l’attrice stringe un’alleanza ancora più profonda con il marchio. Non solo ha prestato le curve ai nuovi costumi, ma i capi di beachwear portano la sua firma. “Creare questa collezione è stata un’esplorazione di pura gioia” ha detto a proposito.

I bikini di Demi Moore

E’ una linea dedicata a tutte le donne quella che Demi Moore ha disegnato, con taglie che vanno dalla XS alla XXXL. L’ispirazione viene dal suo amore per la moda vintage e dal desiderio di far sentire le donne sexy ma senza costringerle a scoprirsi troppo. “Quanto possiamo mostrare? A volte non si lascia nulla all’immaginazione… Ho cercato di mettere insieme pezzi che facciano sentire bene con se stesse, che cadano bene addosso e siano comodi”, ha spiegato. Il risultato sono costumi interi dalle scollature intriganti o due pezzi con culotte a vita alta, anche se non manca qualche bikini più stringato.

Sentirsi bene a 60 anni

Per Demi Moore l’età è un dato anagrafico trascurabile (lo è anche per Sharon Stone, ECCOLA in topless a 64 anni), che non dovrebbe togliere la voglia di piacere e di sentirsi bene con il proprio corpo. Lo dimostra con i costumi che ha disegnato e lo afferma anche con la sua scelta di hair style. Da anni ormai non abbandona la chioma lunghissima e al magazine People ha spiegato: “Ricordo di aver sentito qualcuno dire che quando le donne invecchiano, non dovrebbero avere i capelli lunghi. Ma chi lo dice? Non mi sento a mio agio con regole che non sembrano avere alcun significato o giustificazione reale”. Dalla pettinatura a ciò che indossa, quello che conta è amarsi.

