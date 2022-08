Occhiali da sole, ecco i più amati dalle vip: da Emma a Giulia Salemi

Ogni estate porta con sé la sua ventata di mode e tendenze. Sotto al solleone, oltre alle novità in fatto di costumi da bagno, è impossibile non notare quelle che riguardano gli occhiali da sole. Imprescindibili durante le giornate luminosissime che regala la bella stagione, sono uno degli accessori più desiderati. Sfoggiarli è un obbligo davanti al quale le vip non si tirano certo indietro.

Ispirazione Y2K nel ritorno delle mascherine

La moda è fatta di corsi e ricorsi e prima o poi era inevitabile che sarebbe tornato in voga anche lo stile del primo decennio del millennio. Oltre agli slip a vista e pantaloni a vita bassa, anche gli occhiali da sole subiscono il fascino degli Y2K. Lo dimostra la mascherina Versace che Ilary Blasi ha indossato a Zanzibar (guardala QUI), con lenti a specchio dai bagliori dorati che nascondono lo sguardo. Uno stile che piace anche a Giulia Provvedi, che sceglie una montatura extralarge dai profili bianchi e lenti cangianti.

Forme insolite che catturano gli sguardi

Chi ama catturare sguardi non deve fare altro che scegliere occhiali da sole che si facciano notare. A Elisabetta Gregoraci piace essere ammirata e le sue lenti a forma di cuore YSL di certo non passano inosservate. Giulia Salemi sceglie una silhouette rettangolare dalle linee grafiche e decise per nulla banale. Impossibile restare indifferenti davanti al modello Fendi sfoggiato da Giulia De Lellis. Una montatura che dona nuova vita al classico cat-eye, in acetato bianco con maxi logo in metallo oro sulle aste.

Occhiali da sole maxi per vere dive

Si sa che le vere dive amano attirare gli sguardi, ma preferiscono nascondere il loro dietro grandi lenti nere. Sarà per questo che Emma Marrone sceglie occhiali da sole Celine oversize in acetato? E’ maxi anche la montatura scelta da un’altra tra le stelle più luminose di questa estate, Mara Sattei. La cantante punta su un modello Marc Jacobs che le dona un’aria misteriosa e sofisticata.

Vuoi scoprire quali occhiali da sole ha scelto Sophie Codegoni? Cercala nella gallery…