Dopo la candela osè Gwyneth Paltrow esce dalla vagina gigante

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Adatto per questa occasione Pericolosamente sexy un voto al colore 7.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

Qualche giorno fa Gwyneth Paltrow ha attirato l’attenzione del mondo intero, lanciando una candela sul suo sito Goop dal nome tanto insolito quanto geniale: This smells like my vagina. La traduzione è presto fatta: “odora come la mia vagina”. Il feticcio, in vendita a 75 dollari, è andato ovviamente esaurito in poche ore. Tutti volevano accaparrarsi un pezzo intimo di Gwyneth.

Gwyneth Paltrow non è nuova alle provocazioni a sfondo sessuale, avendo già pubblicizzato in passato, sempre attraverso il suo seguitissimo blog, vari prodotti a tema, dalla sauna vaginale ai sex toys. A 47 anni l’ex attrice non perde occasione per vantarsi della sua libertà sessuale. C’è chi l’applaude e chi storce il naso ma non per il profumo della sua candela bensì per questa sfrontatezza che sfocia in volgarità.

Sta di fatto che Gwyneth Paltrow ne ha fatta un’altra delle sue. Per la presentazione di Goop Lab, la docu-serie che racconta dei suoi workshop, che spaziano dal lifestyle agli orgasmi, la Paltrow ha fatto ricostruire sul red carpet una vagina gigante composta di rose. Lo sfondo perfetto per mettersi in posa davanti ai fotografi. Con tanto di ghigno sornione e addominale in vista, tutta vestita della sua linea G. Label, Gwyneth ha scritto su Instagram a corredo dell’immagine: “Speriamo di essere sempre provocatori insostituibili nella causa del bene”.

Come se non bastasse, durante un’intervista al Late Night With Seth Meyers Gwyneth Paltrow ha dichiarato che quando ha pensato al nome per la bizzarra vagina candle era stordita dai funghetti. “Stavo bevendo tè allucinogeno in Giamaica insieme al mio staff. Era uno scherzo, ero fatta”. C’è da scommettere che la star sia già al lavoro per poter vendere anche questa bevanda illuminante nel suo costosissimo shop.

Related Posts