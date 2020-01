Brad Pitt sul red carpet con una sua “vecchia fiamma”

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Pericolosamente sexy Per tutte le tasche Da copiare 8.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

Il 2020 è iniziato da poco, ma è già chiaro che Brad Pitt ne sarà il protagonista assoluto. E’ fresco di Sag Award per la sua interpretazione nel film di Quentin Tarantino “C’era una volta… a Hollywood”, per la quale si è anche aggiudicato un Golden Globe e una nomination agli Oscar. Alla cerimonia di premiazione era affascinante come non mai, in tuxedo Brioni con il primo bottone della camicia slacciato. Un sex appeal che ha lasciato senza fiato anche la sua ex moglie Jennifer Aniston (super chic in Christian Dior). Il loro incontro, gli sguardi, le attenzioni reciproche hanno fatto il giro del web, facendo sognare milioni di fan che sperano in un ritorno di fiamma tra loro.

A dicembre Brad Pitt ha compiuto 56 anni ed è più sexy che mai, con quel fascino rilassato e nonchalant che l’ha sempre contraddistinto. Proprio per questo suo modo di essere seducente quasi suo malgrado, Brioni l’ha scelto come ambassador per la nuova campagna “Tailoring Legends” Primavera/Estate 2020, in occasione del 75esimo anniversario del marchio.

Immortalato dal fotografo Mikael Jansson, Brad Pitt interpreta una selezione di capi ready-to-wear ed eveningwear. “Ho sempre ammirato l’eleganza e lo stile senza tempo di Brioni, che incarna creatività, qualità ed eccellenza” ha detto l’attore a proposito della casa di moda italiana.

E in effetti il sodalizio che li lega non è una novità. Già lo scorso maggio sul red carpet del Festival di Cannes, la star di Hollywood aveva sfoggiato un total look del brand. Ha poi fatto il bis a settembre, stavolta per partecipare al Festival di Venezia.

C’era la stessa firma anche sullo smoking scelto per ricevere il Golden Globe lo scorso 6 gennaio, ma non solo. La sera del 19 gennaio ha indossato un tuxedo Brioni per i Sag Awards. Il prossimo appuntamento è per il 10 febbraio, con la notte degli Oscar. Non si sa ancora se Pitt si aggiudicherà l’ambita statuetta come miglior attore non protagonista. Dovrà vedersela con mostri sacri del Cinema come Tom Hanks, Anthony Hopkins, Al Pacino e Joe Pesci.

Di una cosa però siamo certi: Brad Pitt sarà incantevole. E, siamo pronti a scommettere, elegantissimo in Brioni.

