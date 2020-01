MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Un voto al colore Pericolosamente sexy Non per tutte 7.75 IL NOSTRO GIUDIZIO

Il 9 marzo Ornella Muti compirà 65 anni, ma per lei il tempo non conta. Da quando ha debuttato sul grande schermo, nel 1970, è icona indiscussa di fascino e sensualità. Con la sua grazia e bellezza, e un tocco di malizia in quegli occhioni azzurri, è entrata nei sogni di svariate generazioni di italiani. Non contenta di aver conquistato il mondo del cinema, della tv e (più di recente) dei social, la diva ha mosso i primi passi anche nel mondo della moda.

A lanciarla come modella ci ha pensato la stilista Ulyana Sergeenko, che l’ha scelta come brand ambassador per il suo fashion show. Puntando sulla sua bellezza senza tempo, l’ha fatta sfilare accanto a Dita von Teese, che di anni ne ha 47, e alla 37enne Natalia Vodianova. Ornella Muti ha accettato la sfida sfoderando tutto il suo sex appeal, in passerella… e nel backstage.

Per l’occasione l’attrice era ultra chic, ma con un pizzico di ironia. Ornella Muti ha sfoggiato un coat-dress in pelle cangiante con bottoni gioiello, guanti abbinati e scarpe color argento con paillettes ricamate. Ma il vero tocco da maestra ce l’aveva in testa: un copricapo a forma di bichiere da cocktail, impreziosito di cristalli.

Se durante il catwalk è stata perfetta, dietro le quinte è stata insuperabile. Il merito, in questo caso, è anche di sua figlia Naike Rivelli che ha condito il tutto con un po’ di pepe. Provocante e malizosa com’è, ha ripreso sua madre durante la prova dell’abito, poi al parrucco, e anche negli attimi di relax con le co-star. Non ha tralasciato proprio niente… neanche il momento il cui Ornella Muti stava per indossare l’abito, immortalandola prima in topless e poi con addosso solo perizoma nero e tacchi alti. Una vista mozzafiato sul lato B dell’attrice, tonico e perfetto, da far invidia a una ventenne. Non ci credete? Guardate la gallery…

Related Posts