Alla festa in maschera di Heidi Klum… c’era anche Elisabetta Gregoraci

Nessuno sa stupire ad Halloween più di Heidi Klum. I suoi party per la festa più spaventosa dell’anno sono ormai leggendari: lei li organizza da diverso tempo e, stagione dopo stagione, riesce sempre ad alzare l’asticella della meraviglia. Per l’evento 2022, andato in scena il 31 ottobre al Moxy Hotel di New York, la top model si è superata.

La preparazione

Com’è consuetudine ormai da anni, Heidi Klum ha iniziato a stuzzicare i suoi dieci milioni di follower con qualche settimana d’anticipo. Il primo scatto è bollente. Heidi in topless e con un tanga minuscolo mostra la linea dell’abbronzatura: “in preparazione per Halloween”, scrive. E’ stata poi la volta di qualche immagine dedicata al marito, che si è sottoposto a lunghe sedute di trucco. A seguire dei primi piani del suo costume, senza mai svelare troppo. Negli anni è stata Jessica Rabbit, Fiona di Shrek, una vecchietta, un’aliena e molto altro ancora: ma da cosa si è vestita Heidi per il party 2022?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Prime Video (@primevideo)

Il verme

E’ impressionante il travestimento che Heidi Klum si è fatta realizzare quest’anno. La splendida modella si è trasformata… in un verme gigante. La coda lunga, il corpo carnoso, la testa a punta: il suo look, con tanto di lenti a contatto gialle, è impressionante. Del resto, è lei la padrona di casa della festa a cui tutte le star vogliono essere invitate. Al suo fianco c’era il marito Tom Kaulitz, vestito da pescatore horror, che non ha perso occasione per prendere la moglie all’amo. Lei, sdraiata per terra, è stata al gioco. Ma la Klum è pur sempre una delle top più sexy del mondo e, nel corso della soirée, ha tolto il maxi costume da invertebrato e ha svelato cosa indossava sotto: una sensuale bodysuit di cristalli.

Un affare di famiglia

Al suo evento clou, Heidi Klum era accompagnata dalle persone speciali della sua vita. Oltre al marito Tom, c’era anche la figlia Leni Klum. Modella richiestissima, per l’occasione la 18enne ha sfoggiato un outfit mozzafiato. Ispirazione fetish per Leni, provocante con una tuta nera in lattice e una maschera in pelle da gattina che le copriva il volto. Spiccavano il rossetto rosso e gli occhi azzurri. La primogenita di Heidi non ha perso occasione per giocare e scherzare con la madre: sul red carpet ha anche morsicato “il verme”. Dopo aver posato in una campagna di coppia per Intimissimi, le due hanno confermato quanto sia forte il loro legame.

Elisabetta Gregoraci vampira sexy

Heidi Klum ha avuto Leni da Flavio Briatore e altri quattro figli dall’ex marito, il cantante Seal. La sua è una famiglia allargata e molto felice. Prova ne è il fatto che al party newyorchese fosse presente anche Elisabetta Gregoraci. La showgirl italiana e la top tedesca hanno entrambe avuto una relazione con Briatore e lui ha postato con orgoglio le foto dei figli agghindati per Halloween. Nathan Falco Briatore e Leni Klum hanno anche posato abbracciati: lei era una sexy gattina, lui Jason Voorhees, il protagonista della saga Venerdì 13. Ma anche la Gregoraci ha trovato il modo per sedurre, presentandosi vestita da vampira hot. Calze a rete, body rosso, corna in testa, trucco scenografico: Elisabetta era spaventosamente bella. Sbricia tutti i costumi nella gallery.

