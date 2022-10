I look del mese: cos’hanno indossato le star?

Vezzose e originali, le star amano stupire. Seguitissime sui social e sempre presenti agli eventi più mondani, incantano con look all’ultimo grido. Red carpet o streetstyle, in vacanza o agli impegni di lavoro: per le vip ogni occasione è buona per mostrarsi. Le tendenze evolvono e loro, camaleontiche, cambiano mese dopo mese: cos’hanno indossato le famose questo ottobre?

I look delle italiane

Con il clima ancora favorevole, le bellezze italiane mostrano la pelle: i loro look sono accattivanti. A spasso per Roma in una calda domenica d’ottobre, Ilary Blasi è sbarazzina con i cargo beige, una camicia crop e la preziosa giacca in denim di Alexadre Vauthier. Veronica Ferraro indossa gli stivali (Louis Vuitton) ma esibisce le gambe toniche. Scollo esagerato (e tattoo in mezzo al décolleté) per Annalisa, maliziosa nei fiori di Saint Laurent. In vacanza a New York, Giulia De Lellis mette il montone Stradivarius per stare al caldo ma non rinuncia agli addominali in vista. Pancia fuori anche per Elisabetta Gregoraci, di Prada vestita per una gita romantica a Firenze.

Le star che esagerano

Passiamo ora ai look delle star straniere. Se le italiane non si vergognano, Emily Ratajkowski esagera. Al party per il cinquantesimo anniversario di W Magazine, a New York, la top ha optato per un nude look mozzafiato. Per lei lingerie Fleur du Mal e abito in rete Tory Burch.

Al party di compleanno di Doja Cat, Hailey Bieber è più sexy che mai con un babydoll vintage di Victoria’s Secret, abbinato a calze autoreggenti. Il tutto è reso ancora più malizioso da una mascherina di pizzo sul volto.

E’ sfida di outfit reali tra Rania di Giordania e Letizia di Spagna (al funerale della regina Elisabetta erano impeccabili). La prima è candida con un lungo abito bianco dai dettagli neri mentre la seconda mostra la schiena nuda nell’abito blu di Miphai: che regina audace! Sbircia nella gallery i look di ottobre delle star.

