Kate Moss sensuale e trasparente sul red carpet a New York

There’s only one Kate in London. “C’è solo una Kate a Londra” era il titolo di un poster creato da un gruppo di fan nel 2011, anno in cui Kate Middleton sposò l’edere al trono britannico, il principe William. La Kate in questione non era però la principessa del Galles, bensì Kate Moss che, nuda col velo da sposa, copriva l’inguine con un bouquet. Un’immagine scattata nel 2003 da Inez Van Lamsweerde, rispolverata in occasione del royal wedding. I seguaci della modella volevano così rimarcare quale tra le due omonime avesse più peso mediatico. Undici anni dopo potremmo girare quella frase leggendaria in “C’e solo una Kate a… New York”. E quella Kate di cognome fa sempre Moss.

Protagonista sul red carpet

48 anni di cui 35 passati in passerella, tra successi infiniti e scandali da prima pagina: Kate Moss è una leggenda. Protagonista assoluta nel mondo del fashion, è ancora sulla cresta dell’onda. La top ha preso parte come ospite al WSJ Innovator Awards, che si è tenuto mercoledì 2 novembre al MoMa di New York. Accompagnata da Anthony Vaccarello, direttore creativo di Saint Laurent, sul red carpet la Moss si è assicurata di avere tutta l’attenzione.

Trasparente e sensuale

Kate Moss è arrivata in grande stile al museo, con un outfit da far girar la testa. Ovviamente la top si è affidata alle creazioni dell’amico Vaccarello, optando per un abito visto in sfilata alla recente Paris Fashion Week. Il vestito color mostarda, sensualissimo e completamente trasparente, mostrava il famoso corpo longilineo della modella. Sotto Kate indossava solo un paio di slip neri mentre dal tessuto impalpabile spuntavano i capezzoli. Un cappuccio in testa da odalisca rendeva il tutto ancora più malizioso. Il suo look era completato da platform boots neri, una collana con un grosso ciondolo, vistosi orecchini pendenti e diversi bracciali.

After party infuocato

Dopo l’evento, dove la Moss ha cenato vicino a Hailey Baldwin, il gruppo di amici si è spostato in un club newyorchese, per un after party all’insegna della trasgressione. “Kate and Charlotte for ever”, scrive Anthony Vaccarello su Instagram. Nemmeno qui si parla di Kate Middleton e della principessa Charlotte, bensì di Kate Moss e Charlotte Gainsbourg. Le due ballano con le luci soffuse, si accarezzano sui divanetti, sorridono: i video sono bollenti. Alla fine c’è davvero solo una Kate, a Londra, a New York… e ovunque.

