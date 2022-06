MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Un voto al colore Pericolosamente sexy Da copiare 9 IL NOSTRO GIUDIZIO

Il 4 maggio Leni Klum ha compiuto 18 anni. La ragazza, che è stata festeggiata da mamma Heidi Klum con palloncini e una romantica torta, passa sì le giornate come i coetanei, tra scuola, concerti e shopping, ma è anche una modella in forte ascesa. I suoi social sono un mix di shooting patinati e normale quotidianità.

Sulle orme materne

“Buon sangue non mente” recita un famoso proverbio e, in questo caso, calza a pennello. A 49 anni Heidi Klum è ancora richiestissima tra sfilate e programmi tv ma la modella tedesca sta gradualmente passando il testimone alla figlia. Alta, slanciata e con un volto angelico, Leni Klum ha tutte le carte in regola per una carriera di successo nel fashion. Ha calcato la passerella per Dolce&Gabbana a Venezia (guardala QUI), ha posato per le cover di molti magazine, ha prestato il volto nella campagna beauty di Dior: la piccola Klum è sulla cresta dell’onda. Prima biondissima come la famosa mamma, da qualche settimana ha cambiato completamente colore di capelli. Adesso la 18enne è castano cioccolato e i suoi occhi azzurri risaltano ancora di più.

Maliziosa in bikini

Il corpo tonico di Leni Klum è in bella mostra nel suo ultimo post di Instagram. Seduta su una poltrona in giardino, la modella fa finta di sonnecchiare. Il viso è parzialmente nascosto da un cappello in paglia a tesa larga ma il fisico è in bella mostra nel costume striminzito di Frankies Bikinies. Slip minuscolo con laccetto sottile, top a triangolo che incornicia il décolleté: la Klum è stupenda. Fresca di diploma, Leni è pronta per godersi un’estate all’insegna del divertimento. E i follower si godono le sue forme in bikini.

