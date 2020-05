Helena Christensen in costume nel bosco… è una favola

In isolamento immersa in un'atmosfera incantata, la top model improvvisa shooting casalinghi sfoggiando capi del suo brand Staerk&Christensen

C’era una volta Helena Christensen, principessa sexy di un bosco incantato… A guardare le foto che la top model condivide su Instagram, sembra proprio di essere finiti nel bel mezzo di un racconto di fate. Se mezzo mondo è chiuso in casa in attesa della fine definitiva del lockdown, lei ha trovato rifugio nella sua villetta isolata tra gli alberi: un angolo di paradiso tra i monti Catskills, nello stato di New York, dove trascorre l’isolamento con il figlio Mingus Lucien Reedus. Con lei anche la sua cara amica Camilla Stærk, architetto e fashion designer con cui ha fondato il brand di abbigliamento e accessori Staerk&Christensen.

Immersa in uno scenario bucolico, Helena Christensen si gode le mille possibilità che la natura le offre. Sguazza felice tra le acque del torrente dietro casa e posta sui social gli scatti più belli. Non mancano i lunghi pomeriggi passati a prendere il sole a bordo piscina o le passeggiate dove il bosco è più fitto. Intanto, per la gioia dei follower, mostra il suo corpo perfetto condividendo scatti mozzafiato improvvisando pose audaci. La top model si presta per stuzzicanti shooting casalinghi sfoggiando bikini Staerk&Christensen, lingerie di pizzo o in abiti svolazzanti Stella McCartney.

Gli anni passati calcando le passerelle dei brand più prestigiosi o in posa per le copertine più patinate non sono trascorsi invano. A 52 anni Helena Christensen è più in forma che mai e il sex appeal è sempre lo stesso di una volta. Immersa nella natura a due passi dal suo rifugio dà sfoggio di tutta la sua abilità nel giocare con l’obiettivo. Poco importa se il makup non è curatissimo, se la piega è un po’ arruffata, o se il set fotografico è improvvisato in bagno o in salotto. Le bastano il suo sguardo penetrante, il sorriso sfuggente e le sue pose da diva per creare subito la magia e far sognare i follower.

