Pelle scoperta? Tatuaggi in mostra. I disegni sulla pelle hanno sempre affascinato i vip. Micro o estesi, stilizzati o pittorici, in pochi resistono al richiamo del tatuaggio. E in questo periodo in cui l’intimità domestica è venuta alla ribalta durante il lockdown, tantissimi hanno mostrato e spiegato le proprie scelte anche in fatto di tattoo.

Dei tatuaggi di Wanda Nara abbiamo ampiamente parlato. Ma l’argentina non è l’unica a sottolineare il legame con i figli: Chiara Ferragni ha tatuato il piccolo Leo sulla mano, come un angioletto. I quattro gabbiani stilizzati sul braccio di Rocio Munoz Morales? Sono lei, Raul Bova e le loro due figlie, Luna e Alma. Melissa Satta si è fatta scrivere Maddox sul braccio, ma a poterlo leggere è solo lei, guardando dall’alto.

Mostra i polsi Alessia Marcuzzi: “Ho tatuato la parola Luce. E due stelline che rappresentano i miei figli, che ho dato alla “luce” 19 e 9 anni fa. Luce e’ anche il nome del mio nuovo progetto…“.

Se i suoi tatuaggi sono minuscoli, quello di Asia Argento prende buona parte della coscia: “My protecting snake and peony tattoos”. Si tratta di un colorato serpente dalla testa fiorata, realizzato con la tecnica giapponese tebori, che si aggiunge agli altri vistosi dell’attrice.

Bianca Balti pensa alla sua patria lontana sfoggiando il tricolore sul costume Yamamay, sul braccio si legge Cat. I gatti hanno 7 vite e lei si sente affine al felino: che sia di buon auspicio anche per l’Italia? Un bel persiano tigrato fa capolino sull’avambraccio di Aurora Ramazzotti: è Saba, la protagonista di molte sue storie social.

Elisabetta Gregoraci non ha mai fatto mistero della sua passione per i tatuaggi. L’ultimo che si è fatta fare a Beverly Hills è un occhio femminile: non è chiaro se sia il suo.

Tanti cuori sul corpo di Giulia De Lellis: dal primo fatto con la migliore amica a quello ideato a penna dalla cucinetta, ce n’è uno anche per Andrea Damante. C’è invece Milano nel cuore di Fedez: il rapper pluritatuato, che durante il lockdown ha dedicato tante risorse alla città meneghina, aveva inciso già da tempo le guglie del Duomo sulla gamba.

E poi Elisabetta Canalis, Malika Ayane, Cecilia Rodriguez, Michelle Hunziker… Se vi piacciono i tatuaggi date un’occhiata alla nostra gallery.

