La love story tra Taylor Mega e Tony Effe prosegue a gonfie vele. Dopo aver trascorso la quarantena insieme a Milano, l’influencer e il cantante non si lasciano un secondo neanche in Fase 2.

La coppia era scoppiata l’anno scorso e Tony Effe aveva intrapreso una relazione con la modella Vittoria Ceretti. Il richiamo per Taylor Mega era però così forte che ha portato a un riavvicinamento, svelato al pubblico in occasione di una vacanza alle Maldive a gennaio. Che l’intesa tra i due fosse alle stelle non è mai stato un mistero. Tra le foto dei paparazzi e i contenuti che loro stessi pubblicano sui social, la passione è sempre stata ben evidente.

In queste settimane di lento ritorno alla normalità, Taylor Mega e Tony Effe stanno passando ancora molto tempo tra le mura domestiche e spesso sono… svestiti. In uno degli ultimi scatti postati su Instagram si vedono i due, sdraiati e abbracciati, mentre guardano languidamente nell’obiettivo. Il cantante, a torso nudo, mostra i tanti tatuaggi mentre la modella è avvolta in una lussuosa vestaglia di Versace da 1.900 euro.

Del resto, il loro interesse per il lusso è noto a tutti. Se Taylor Mega spende cifre importanti in capi e accessori firmatissimi, Tony Effe non è da meno e in questi giorni si è fatto fotografare con addosso lo stesso completo Dior da oltre 2mila euro sfoggiato recentemente anche da Cristiano Ronaldo. Taylor invece, in occasione di una fuga a casa dei genitori durante la quarantena, ha scalato un albero con un maglia Gucci da 690 euro. Insomma, lo shopping sfrenato sembra essere uno dei collanti più forti della loro unione.

