Natalia Paragoni sexy alle Maldive per Andrea Zelletta

Fuga al caldo per Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, che hanno lasciato a Milano i cappotti e gli abiti pesanti per godersi in costume il sole delle Maldive. Dal resort di lusso hanno postato scatti mozzafiato, mentre si godono un tuffo in piscina, un po’ di relax in spiaggia o con maschera e pinne si tuffano alla scoperta degli abissi, con l’influencer bellissima e sexy in bikini. Intanto i soliti hater non perdono occasione per attaccarli. Il motivo? Non aver portato in viaggio anche la figlia Ginevra.

Un viaggio da favola

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono volati insieme alle Maldive per un viaggio che coniuga lavoro e relax. Il resort esclusivo in cui alloggiano si trova su un’isola privata di 20 ettari, circondata da 1,5 km di sabbia bianca. Il loro bungalow ha una vista strepitosa sull’oceano e una piscina privata che diventa un set perfetto per le foto di Natalia. I due sono innamoratissimi e felici, e non perdono occasione per dimostrarlo con baci teneri e giochi di coppia sulla spiaggia.

I look di Natalia Paragoni alle Maldive

I protagonisti dei look di Natalia Paragoni sono inevitabilmente i costumi da bagno, sfoggiati in grande varietà ma tutti seducenti. C’è il bikini sportivo dai colori fluo che lascia in evidenza il lato B, quello romantico La Reveche con fiori delicati sul reggiseno, il sensualissimo intero con provocanti cut out sul seno e sul ventre. Se il beachwear è sexy, anche gli abiti scelti per le serate non passano certo inosservati: come quello bianco, impalpabile e trasparente Les Filles d’Eva che svela i capezzoli dell’influencer. Natalia è bellissima con i suoi look da mare, ma Andrea Zelletta non è certo da meno mentre sfoggia muscoli e tatuaggi in boxer.

La polemica non va in vacanza

Mentre Natalia Paragoni e Andrea Zelletta cercano di rilassarsi sotto il sole tropicale, sui social si accende la polemica. Il “reato” che il tribunale di Instagram contesta alla coppia è quello di essere andati in viaggio lasciando a casa (in realtà alle cure dei nonni) la piccola Ginevra, nata a luglio. E tua figlia dov’è? – Invidio queste coppie che riescono a lasciare i figli e farsi le vacanze – Io sono del parere che dove vado io, vengono anche i miei figli – Vai da tua figlia invece di fare la sciocca qui sopra – scrivono alcuni hater sotto gli scatti dell’influcncer. Ma è solo un brusio di sottofondo mentre la coppia si gode il mare e l’amore. Guardali nelle foto della gallery.

