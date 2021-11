Il sogno intimo di Giulia De Lellis diventa realtà

Giulia De Lellis, ai suoi sogni, ci ha sempre creduto fino in fondo. Una determinazione che l’ha portata in alto, fino ad essere una delle influencer italiane più seguite. I traguardi che ha raggiunto sono tanti: ha creato la linea di abbigliamento Sol Wears Woman, ha disegnato una collezione di occhiali per Blumarine (ne abbiamo parlato QUI), è stata testimonial di brand importanti tra cui Maybelline. Ma di accontentarsi non ci pensa nemmeno, e aggiunge un altra bandierina alla lista dei successi ideando una capsule collection di lingerie per Tezenis. “Quando i sogni diventano realtà”, ha commentato dando la notizia sui social.

Il lato “intimo” di Giulia De Lellis

Con un video in cui sfoggia le forme e le sue creazioni, Giulia De Lellis ha annunciato via social la sua collaborazione con il brand. “Dopo anni di progetti insieme alla grande famiglia di Tezenis sono riuscita a creare qualcosa di mio, di nostro, nella parte che preferisco: il settore intimo! Lasciandomi carta bianca, tanta fiducia ed una dose di pazienza, insieme al meraviglioso team abbiamo realizzato questi 3 completini che sento miei più che mai”, ha scritto. I follower apprezzano e di certo sarà contento anche Carlo Gussalli Beretta, suo compagno da oltre un anno e suo grandissimo fan.

Seduzione e glamour con Tezenis

La collaborazione tra Giulia De Lellis e Tezenis va avanti da anni. L’influencer ha posato innumerevoli volte con addosso l’intimo e i bikini del brand. Le ultime foto però sono tutte speciali. I completini che indossa sono sue creazioni e ne va orgogliosa. Un bra top con scollo all’americana ornato di preziosi fili di strass e mutandina abbinata con fianchetto gioiello in versione bianca e nera. Oppure il corsetto in pizzo con slip brasiliana a vita alta in pizzo nero. Seducenti se portati come underwear, glamour se indossati a vista: la stessa Giulia ha mostrato abbinamenti streetwear che conquistano.

Giulia De Lellis dà consigli di stile

Nella campagna di Tezenis, Giulia De Lellis posa birichina e sexy con addosso i completini che ha creato. Sui social invece dà anche alcuni consigli per portarli al meglio. Il fianchetto gioiello degli slip può dare un tocco bollente all’outfit se lasciato fuoriuscire dai pantaloni. Anche la brasiliana di pizzo può essere portata con jeans a vita bassa, così da restare in evidenza. Il top e il corsetto invece sono perfetti come sottogiacca o sotto un cardigan morbidissimo. “Mi piace troppo” confida orgogliosa i fan. Siete d’accordo con lei? Fatevi un’idea guardando la gallery…

