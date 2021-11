Lady Gaga vola a New York e mostra… lo slip color carne

Una mutandina color carne: è proprio ciò che non doveva essere visto durante l’ultima apparizione di Lady Gaga. Piccolo incidente per l’artista, a New York, immortalato subito dai fotografi che la seguono costantemente. Serviva forse questo wardrobe malfunction per ridare alla star di House of Gucci un’aura di normalità.

Lady Gaga tradita dal vento

Da giorni sulle cronache di mezzo mondo per i red carpet hollywoodiani (nel suo caso il termine è più che mai appropriato), il glamour delle sue uscite, gli outfit scenografici. E adesso Lady Gaga ha mostrato al mondo un normalissimo, sobrio, comodo (e sicuramente economico) slip color nude.

Ha fatto capolino tra gli svolazzi della gonna dell’abito Valentino, un monospalla con corpetto asimmetrico che giocava a scoprire dettagli del corpo. Forse troppi, a giudicare dalle foto.

Le mani ad agitare la stoffa, i capelli biondi lasciati lisci, make up ricercato, andatura sensuale grazie ai tacchi dorati Gianvito Rossi: tutto pareva perfetto, se non fosse stato per un colpo di vento.

Dalle stelle alle stalle?

Dimentichiamoci l’eccitante premiere londinese che aveva visto una Lady Gaga magnetica e provocante con il long dress viola Gucci (riguardala QUI o nella gallery). Lasciamo stare anche la sofisticata passarella milanese col sensuale abito a colonna rosso, ispirato alle collezioni di Gianni Versace del 1995. Le paparazzate in hotel con outfit costosissimi e curatissimi restano indubbiamente nella memoria del pubblico ma lo farà sicuramente anche l’uscita newyorkese della protagonista di House of Gucci: passerà alle cronache per un semplicissimo e banale… slip color carne!

