Vip in intimo per San Valentino, tutti i colori della seduzione

Bianco romantico per Cristina Marino, nero malizioso per Paola Di Benedetto, rosa sensuale per Giulia Salemi

Non c’è occasione migliore di quella offerta da San Valentino per giocare con la seduzione, e l’intimo in questo ha un ruolo fondamentale. Le vip si affidano ai colori, per comunicare in maniera diversa la propria sensualità. C’è chi preferisce essere maliziosa in nero, chi sceglie candidi pizzi romantici e chi invece si affida al rosa per tirare fuori tutta la propria femminilità.

Maliziose con l’intimo nero

Tra le amanti del total black c’è Alice Campello, che propone un seducente completo Intimissimi composto da tanga e reggiseno a balconcino, in cui il pizzo nero disegna maliziosi cuoricini. Linee basic e pulite per Ludovica Frasca, che con l’intimo in microfibra dimostra alla perfezione come a volte anche la semplicità possa essere conturbante. Giocosa, frizzante e maliziosa al punto giusto la lingerie di Paola Di Benedetto, con il total black spezzato da roselline rosa innocenti solo all’apparenza.

Romantiche in lingerie bianca

L’intimo bianco richiama immediatamente concetti di purezza e candore, ma oltre che romantico sa essere anche incredibilmente sexy. La bralette e gli slip Yamamay in raso bianco e pizzo indossata da Giulia Arena uniscono eleganza e provocazione, mentre Nilufar Addati sceglie un body che tra trasparenze dettagli cut out lascia a bocca aperta. Cristina Marino stuzzica con reggiseno e slip di merletto bianco, ai quali aggiunge anche il reggicalze (dopo Sanremo, è l’accessorio must have) per una dose extra di sensualità.

Sensuali in rosa

Il rosa, colore della femminilità per eccellenza, declinato in tutte le sue nuance è l’ideale per San Valentino, come dimostra anche la nuova collezione di lingerie di Rihanna. Lo propone ad esempio Elisabetta Canalis, hot con un boby trasparente che sottolinea le sue forme prorompenti. Anche Giulia Salemi si prepara a una serata bollente con Pierpaolo Pretelli indossando intimo rosa in pizzo, arricchito da un piccante reggicalze. Audace Estefania Bernal, con la sua lingerie in pizzo ad alto tasso erotico che rivela molto più di quello che nasconde.

Dayane Mello sceglie un completino ruggente Tezenis. Di che colore? Scoprilo guardando la gallery.

