Halle Berry, scollatura profondissima e… due costole rotte

Halle Berry è una delle attrici più amate del panorama hollywoodiano. Versatile e sfaccettata, ha interpretato i ruoli più svariati nella sua lunga carriera. Adesso, la star si è reinventata di nuovo. Nel film Bruised la Berry interpreta la lottatrice di MMA Jackie Justice. Un personaggio che Halle ha sentito suo da subito ma per cui ha dovuto sgomitare.

La lotta con Blake Lively

“Appena mi hanno dato la sceneggiatura, ho adorato la storia, che era però scritta per una ventenne irlandese, bianca e cattolica”, ha dichiarato Halle Berry al Jimmy Kimmel Live. Niente di più diverso dall’attrice 55enne. Dopo che Blake Lively ha deciso di non interpretare la parte, la Berry, al suo debutto anche come regista, ha riscritto la parte adattandola a sé.

Le costole rotte

Al talk show Halle Berry ha raccontato di essersi “allenata per due anni e mezzo, quattro giorni a settimana, a volte anche sei giorni, da quattro a sei ore ogni volta”. Per interpretare al meglio il suo personaggio la Berry ha combattuto anche con la lottatrice professionista di arti marziali miste Valentina Shevchenko. Questa all’inizio non voleva colpirla ma, dopo che Halle l’ha invitata a darle dei calci, la Shevchenko le ha addirittura rotto due costole.

Lo scollo profondissimo

Certo che a vedere Halle Berry più in forma che mai da Jimmy Kimmel è difficile immaginarsela tutta lividi e ferite. Per la sua partecipazione alla trasmissione, la star ha optato per un outfit sensuale ma elegante al tempo stesso. Il kimono nero con lavorazioni in oro di Teresa Helbig vantava uno scollo profondissimo, che ha svelato in parte il seno della Berry. Il capo era chiuso in vita con una cintura dalla fibbia a serpente, incredibilmente provocatoria. In nuance i sandali bicolore di Casadei. Capelli sciolti con sfumature color miele, gambe muscolose, trucco delicato: Halle è una meraviglia. Nel 2008 era stata eletta da Esquire come la donna più sexy del mondo ma il tempo per lei sembra essersi fermato. Con i guantoni o con il look hot? Nella gallery trovi entrambe le versioni.

