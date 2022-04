Ilary Blasi, look casual e accessori firmati per lo shopping di lusso

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Un voto al colore Idea regalo 7.75 IL NOSTRO GIUDIZIO

Camaleontica Ilary Blasi. In tv, nella nuova stagione dell’Isola del Famosi, siamo abituati a vedere la conduttrice con outfit eleganti e rivelatori. Dalla rete luccicante dell’abito Patrizia Pepe alla camicia crop con gonna avvitata omaggio a Zendaya (QUI i dettagli), la star del piccolo schermo ci regala ogni settimana novità accattivanti in fatto di look. Allo show Ilary svetta con i sandali Le Silla e brilla ancora di più con i bracciali De Liguoro. Niente di più lontano dallo street style della signora Totti, che è però altrettanto d’impatto.

Dove compra Ilary?

Ilary Blasi è stata pizzicata dai paparazzi in una calda giornata di primavera. A Milano per le puntate dell’Isola (RIVEDI il primo look), la showgirl ha occupato il tempo libero con un passeggiata in centro. Obiettivo: shopping di lusso. Ilary ha prima fatto un puntatina nella boutique Chanel, da cui è uscita con un’ingombrante sacchetto nero in carta senza loghi. Una scelta discreta per non dare nell’occhio. Subito dopo si è diretta nello store Gucci di Via Monte Napoleone. Tra un negozio e l’altro la Blasi non ha mai abbandonato il telefono, era infatti impegnata in una lunga chiamata.

Casual ma firmata

Nonostante il tentativo di passare inosservata con un look casual, Ilary Blasi è stata subito riconosciuta da fotografi e presenti. Per il suo giro meneghino, ha optato per collant velate scure, cappotto nero con maniche lavorate e maglioncino grigio, abbinato ai calzini. Il viso era celato, oltre che dalla mascherina per entrare nei negozi, da un paio di occhiali da sole effetto tartaruga di Dior. Capiente la borsa in pelle, firmata Chanel, con le famose C incrociate e l’iconica catena dorata. Comodità totale ai piedi: Ilary ha camminato sui marciapiedi del quadrilatero con delle sneakers bianche di Celine. Il volto al naturale e i biondi capelli lasciati sciolti completavano il perfetto outfit da giorno: sbricia la Blasi nella gallery.

