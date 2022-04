Te amo hijo. Ti amo figlio. E’ con queste semplici ma dolcissime parole che Theo Hernandez ha dato l’annuncio della nascita del suo primogenito. Il calciatore francese di origine spagnola e la fidanzata Zoe Cristofoli sono appena diventati genitori: il 7 aprile è nato infatti Theo Junior. Dopo i primi giorni trascorsi in ospedali, la nuova famiglia è tornata a casa… in grande stile!

Il party a sorpresa

Theo Hernandez ha organizzato in gran segreto un party di benvenuto per il bimbo e la compagna, facendo addobbare la loro abitazione con palloncini, festoni, coniglietti e stelle. A completare il tutto, un buffet degno di un matrimonio, con tanto di torta a due piani, con dipinta la scritta “Welcome TJ”. Il difensore del Milan e Zoe Cristofoli posano davanti all’allestimento, stringendo il loro piccolo tra le braccia. Entrambi in tuta, hanno optato giustamente per un abbigliamento casual per questo sentito momento.

Che squadra tifa Theo Junior?

Qualche follower ha fatto però notare che l’accostamento delle maglie di Zoe Cristofoli e Theo Hernandez, che si baciano con trasporto, forma la bandiera dell’Inter. Battibecchi tra tifoserie e niente di più lontano dalla realtà. La squadra di appartenenza di Theo Junior è infatti ben chiara a tutti. E’ mamma Zoe a farci sapere che il bimbo è milanista come il papà: la modella ha mostrato un bavaglino di Nonna Pupa ricamato con la maglia rossonera, con tanto di nome e numero 19 al centro.

I look di mamma e figlio

Sono più discreti gli altri outfit sfoggiati dal bebè, dalla tutina color panna di Bamboom indossata in ospedale a un completino in maglia con le sue iniziali in azzurro. Anche Zoe Cristofoli si è ripresa allo specchio a pochi giorni dal parto, per mostrare le nuove sneakers New Balance. Appassionata di moda, la Cristofoli ha deliziato i follower durante la gravidanza (rivedi QUI l’annuncio a ottobre) con look firmati e sensuali. Il pancione, spesso lasciato nudo, era incorniciato dai vistosi tatuaggi della modella. Adesso, ne siamo sicuri, ci saranno tanti post dedicati a Theo Junior e alle sue baby mise. Scopri nella gallery i primi teneri momenti della famiglia Hernandez.

