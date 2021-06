Isola 2021: tutti gli outfit di Ilary Blasi

La conduttrice per questa edizione ha puntato sulla silhouette e sugli orecchini over

Tra i tanti fan dell’Isola e l’ampissima fan base di Ilary Blasi, siamo sicuri che sarà piacevole rivedere una carrellata di outfit della conduttrice. A reality concluso si tirano le somme: si riconosce la linea, si analizza lo stile. Si capiscono gli eventuali errori. Ecco il nostro punto di vista.

Lia Stublla protagonista all’Isola

In questa edizione dell’Isola Ilary Blasi ha puntato sulla silhouette. Abiti avvolgenti la fanno da padrone. Tagli strategici attraggono l’attenzione, incroci, finestre e dettagli asimmetrici impreziosiscono gli abiti scelti dalla conduttrice. Oro, blu elettrico, viola, rosso, nero… la Blasi ha osato con i colori, sperimentando. Il brand che Ilary ha utilizzato maggiormente è Lia Stublla, accessoriato sempre da orecchini vistosi Bozart. Ai piedi Le Silla o Casadei.

Gli altri brand

Differentemente dal suo passato, stavolta Ilary Blasi non ha mai proposto trasparenze. Ventre a vista nelle prime puntate, per poi passare a spalle scoperte, fessure e spacchi estremi. Interessanti anche le spalline di Judy Zhang, il completo di pizzo Redemption, il top incrociato Francesco Paolo Salerno, le piume sul décolleté Nervi. Con lo stivale-calza da 3mila euro ha davvero sorpreso i telespettatori!

Gli errori di Ilary

Con un reality conclusosi a giugno, stupisce che Ilary Blasi non abbia praticamente mai proposto outfit estivi. Ecco, se proprio dobbiamo trovare un difettuccio, a nostro avviso la conduttrice ha abusato dei tessuti pesanti, tra cui il velluto. Non ha convinto i follower nemmeno l’abito da sirena scelto per la finale: guardate nella gallery tutti gli outfit della conduttrice e giudicate voi!

