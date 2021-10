Inarrestabile Bebe Vio, sfila a Parigi per L’Oréal

Ennesimo successo per la campionessa che non è solo un simbolo sportivo

Inarrestabile Bebe Vio. La campionessa azzurra procede in bellezza e dopo gli ultimi successi mondiali sfila a Parigi per L’Oréal. Grinta, gioia e determinazione, per questa piccola donna che rende così orgogliosa l’Italia.

Un’estate d’oro, Bebe

Il successo italiano alle Olimpiadi porta anche la firma di Bebe Vio. Dopo l’oro nel fioretto individuale e l’argento nella competizione a squadre, ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020, la schermitrice ha collezionato soddisfazioni anche a livello europeo. La presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen le ha dedicato un riconoscimento formale, proponendola come esempio per le nuove generazioni. E la sua frase “Se sembra impossibile, allora si può fare”, è diventata emblematica per tutti noi.

La positività è la sua “arma”

Di lei ricordiamo lo splendido sorriso e le lacrime di gioia. I discorsi grintosi e l’inarrestabile voglia di vivere e di vincere. Le protesi e la pelle segnata sono i segni esteriori che la contraddistinguono, ma anche il punto di partenza della propria emancipazione.

Ma Bebe Vio non è solo un personaggio sportivo. E anche influencer sarebbe riduttivo nel suo caso. Il fashion system ha puntato gli occhi su di lei e durante l’ultima fashion week parigina Bebe ha persino sfilato sotto la Tour Eiffel.

“Alla moda” come Bebe Vio

In nero e con delle coloratissime Nike ai piedi, Bebe Vio ha percorso la passerella di L’Oréal. Una sfilata particolare, quella del brand, dedicata alla diversità e alla espressione di sé: “Femminili e femministe”, celebrando le donne di tutto il mondo, con le loro differenze e particolarità.

Nel cinquantesimo anno dal famoso slogan “L’Oréal, perché tu vali” Bebe Vio, con la linguaccia, le macchie in viso e il mascara di cui è testimonial diventa simbolo di emancipazione femminile. La bellezza che nasce dall’essere pienamente se stessi. Ecco perché lei “vale”.

