Stefano De Martino, rubacuori… ma con stile

Dopo il bagno di gossip durante le due “puntate” della sua storia d’amore con Belen Rodriguez, Stefano De Martino cerca di tenersi il più lontano possibile dalle cronache rosa. Amato com’è dal pubblico però non riesce certo a sfuggire del tutto ai pettegolezzi. L’ultimo lo vuole protagonista di una storia d’amore bollente con una ragazza misteriosa.

De Martino, un affascinante 32enne

Nato il 3 ottobre 1989 a Torre Annunziata, il ballerino ha appena compiuto 32 anni. Lo scatto social lo vede con le candele in mano, mentre guarda l’obiettivo con lo sguardo irresistibile che ha fatto capitolare molte donne. Ma Stefano De Martino è anche un affettuosissimo papà. Un’altra foto lo ritrae col figlio Santiago, entrambi in jeans e scarpe Vans: “Simili nelle loro diversità”, ha scritto come caption del post.

Un nuovo amore per Stefano De Martino

Secondo il settimanale Chi, Stefano De Martino avrebbe un nuovo amore. Si tratterebbe di una ragazza non famosa, di cui non si sa nulla se non che abbia rubato il cuore allo showman. I due sarebbero stati avvistati insieme in un noto ristorante napoletano ed è bastato poco perché gli esperti di gossip drizzassero le antenne. Archiviato il matrimonio con Belen Rodriguez, a Stefano sono stati attribuiti diversi flirt mai confermati. Sarà la volta buona?

Sulla cresta dell’onda

Gli amori (veri o presunti) non distraggono Stefano De Martino dagli impegni di lavoro. La sua carriera di showman procede a gonfie vele e il pubblico lo adora. Da quando era allievo ballerino ad Amici, ne è passata di acqua sotto i ponti! Ha partecipato all’ultima edizione del talent show in veste di giudice, e ormai è un conduttore esperto e capace. Da oltre un anno è anche ambassador di Gutteridge, maison di abbigliamento anglo-napoletana con cui ha da poco rinnovato il sodalizio.

La collaborazione con Gutteridge

Stefano De Martino è stato scelto come testimonial della nuova collezione F/W. I tessuti dei capi Gutteridge sono quelli tipicamente britannici, dal tartan al velluto, ma lo stile e la verve sono tutti napoletani. Una miscela perfetta tra aplomb british e stile partenopeo per un nuovo dandy metropolitano. E chi meglio di De Martino poteva interpretare il giusto punto di incontro tra eleganza classica e gioiosa vitalità?

